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Formula 1 / Son dakika

Kanada GP, Ekim ayında F1'e ev sahipliği yapabilir

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Kanada GP, Ekim ayında F1'e ev sahipliği yapabilir
Ekleyen:
, Editör
24 Haz 2020 06:36

Kanada basınına göre Montreal pisti, 2020 Formula 1 yarışına Ekim ayında ev sahipliği yapmaya yakın.

Haziran ayı ortasında yapılması planlanan Kanada Grand Prix'si, Nisan ayında henüz açıklanmayan bir tarihe kadar ertelenmişti.

Yarış, iptal edilen diğer pek çok yarışın aksine iptal edilmedi ve bu da ülkenin Formula 1'e ev sahipliği yapmaya yönelik umutlarının canlı kalmasını sağlıyor.

Kanada GP organizatörü Francois Dumontier, Ekim ayına kadar yarışı yapabileceklerini, ancak bu tarihten sonra yarışa ev sahipliği yapma ihtimallerinin bulunmadığını belirtmişti.

Kanadalı Poleposition'ın haberine göre Montreal organizatörleri, Ekim ayının ikinci haftasında yarış düzenleme konusunda Formula 1 yönetimi ile anlaştı.

Habere göre resmi açıklama Avusturya GP'den sonra yapılacak. Eğer onaylanırsa yarış 9-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşmiş olacak.

Montreal geleneksel olarak her zaman yaz aylarında yarışa ev sahipliği yaptı ve -genelde- hava Ekim ayında pek de iyi olmuyor.

Soymotor.com, bu iddialar üzerine Gilles Villeneuve pistinin yönetimiyle iletişime geçti ancak sözcü bu iddiaları doğrulamadı.

Şimdilik bu açıklamaların yanlış olduğunu söyleyen sözcü, henüz hiçbir şeyin kesinleşmediğini belirtti.

Montreal, bu yıl padok ve pit alanını tamamen yenileme kararı almıştı.

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Editör Kemal Şengül

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