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Formula 1 / Son dakika

Kanada GP de artık risk altında

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Kanada GP de artık risk altında
Ekleyen:
, Editör
23 Mar 2020 08:51

Azerbaycan GP'nin erteleme kararı sonrası şimdi de Kanada GP'nin zamanında yapılmama ihtimali ortaya çıktı.

Formula 1'de Avustralya, Bahreyn, Vietnam, Çin, Hollanda, İspanya ve Monako'yu içeren ilk yedi yarışın yapılmayacağı açıklanmıştı. Bu yarışlar arasında Avustralya ve Monako iptal edilirken, diğerleri ertelendi.

Dün toplanan Azerbaycan GP Organizasyonu, 7 Haziran'da yapılması planlanan Bakü yarışını, normalde olması gereken tarihte yapamayacağına karar verdi ve yarışın sezonun ileri bir kısmına ertelenmesi planlanıyor.

Ancak organizatörler, bu yıl yarışın yapılması konusunda pek de umutlu değiller. Resmi açıklamanın önümüzdeki saatlerde gelmesi bekleniyor.

Bakü'nün ertelenmesi sonrası sezonun Kanada GP'de açılması bekleniyor ancak şimdi Montreal yarışının da tehlike altında olduğu iddia edildi.

Coronavirüs'le boğuşan ülkeler arasında yer alan Kanada, Coronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 24 Temmuz-9 Ağustos arasında yapılacak olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayacaklarını duyurdu.

Kanada Olimpiyat Komitesi'nin yapmış olduğu açıklamada (COC), "Bu karar sadece sporcularla ilgili değil, halk sağlığıyla da ilgili. Coronavirüs ve bununla ilişkili riskler, sporcular, aileleri ve Kanada halkı için güvenli değildir. Sporcularımızın olimpiyat oyunlarına yönelik çalışmalarını devam ettirmesi de tüm Kanadalıları takip etmeye teşvik ettiğimiz halk sağlığı tavsiyesine ters düşmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bu karar sonrası Formula 1 yarışının geleceği de tartışılmaya başlandı.

Eğer Kanada GP iptal edilirse ya da ertelenirse, sezonun ilk yarışı Paul Ricard olacak. Fakat Fransa'nın durumu da belirsiz çünkü şu anda halka açık etkinliklerde bulunulması yasak.

Fransız GP patronu Eric Boullier, "Hiç kimse üç ay önceden planla yapamaz. Herkes şu anda insanların Formula 1 yarışına katılmaktan başka endişeleri olduğunun farkında."

"Beklemedeyiz çünkü mutlak öncelik güvenlik. En azından en kötü durumda bilet alan seyircilere paraları geri iade edilecek." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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