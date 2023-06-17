Kanada GP Cuma antrenmanlarında neler öğrendik?

Formula 1'in Kanada Grand Prix'si için Cuma günü yapılan tuhaf antrenman seansları, yağmur ve teknik sorunların ardından Lewis Hamilton'ın en hızlı zamanı elde etmesiyle sona erdi.

Yedi kez dünya şampiyonu olan pilot, pistin CCTV sistemindeki sorunlar nedeniyle birinci antrenman seansındaki kısa süreli çalışmanın ardından daha önemli hale gelen 2. antrenman seansında takım arkadaşı George Russell'ın önünde en hızlı isimdi.

Ferrari'ler ikinci antrenman seansının açılış bölümünde güçlü bir tempoya sahip olsalar da, Mercedes ikilisi, seansın ikinci yarısında yağmur tehdidi belirirken ekiplerin gerçekleştirmek için can attığı alışılagelmiş uzun koşulardan önce onları geriye ittiler.

Bu arada, Red Bull'un 100. grand prix zaferi arayışı, Max Verstappen'in en iyi altıncı zamanı elde edebilmesi ve takım arkadaşı Sergio Perez'in zaman çizelgesinde birinci antrenmanın lideri Valtteri Bottas'ın arkasında sekizinci olmasıyla sarsıntılı bir başlangıç yaptı.

Bu içerikte, Montreal'deki çılgın Cuma gününden öğrendiğimiz şeyleri sizler için derledik.

Bottas, pistteki CCTV sistemi sorunları nedeniyle kısa kesilen ilk antrenmanın zirvesinde yer aldı Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Günün hikayesi

Bir saat süren açılış seansında, Alpine pilotu Pierre Gasly'nin direksiyon simidinde elektriksel bir sorun yaşanması nedeniyle durması, ardından pistin CCTV sistemlerinin arızalanması nedeniyle daha da uzun bir duraklamaya dönüştü.

CCTV ekipmanı ve çıkışları arasındaki gecikmeler, güvenlik gerekçesiyle seansın devam edememesine neden oldu ve sonunda seans iptal edildi. Bottas en iyi tur zamanıyla iptal edilen açılış seansında en hızlı isim olurken, 2. antrenman seansına fazladan yarım saat eklendiğinden takımlar ve sürücüler kayıp çalışma sürelerini telafi ettiler.

2. antrenman seansı için yağmur tahmin edilmesine rağmen, seans sert hava tehdidinden büyük ölçüde etkilenmedi. Bir çift kırmızı bayrak istenmeyen kesintilere neden oldu. Nico Hulkenberg'in aracı keskin bir duman bulutu tarafından yutuldu ve Alman sürücü, açılışın 30. dakikasından sonra 1. virajın önünde durmak zorunda kaldı. Seans yeniden başladıktan kısa bir süre sonra Alpine, Esteban Ocon'dan 9. virajda arabayı durdurmasını istedi ve seansa daha kısa da olsa bir gecikme daha eklendi.

GPS verilerine göre, Mercedes çekiş bölgelerinde özellikle güçlü görünüyordu. Delta süreleri, Red Bull ve Aston Martin'in düşük hızlı virajlarda tartışmasız en iyi araçlara sahip olduğunu gösterse de, Mercedes virajlardan daha güçlü bir çıkışla bu kaybı kolayca telafi etti.

Ferrari başlangıçta seansı önde götürdü. Charles Leclerc ve Carlos Sainz zirvede en hızlı zamanı takas ettiler ancak Scuderia, seans tüm hızıyla geri döndüğünde George Russell tarafından zirveden indirildi. Ancak Russell'ın en hızlı zamana sahip olması kısa sürdü, çünkü Hamilton birkaç saniye sonra 1:13.718 ile onu kenara itti.

Ile Notre-Dame'ın üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladığında mühendisler omuzlarının üzerinden bakıyor olsalar da, odak noktası uzun sürüşlere çevrildi. Yağışın, seansın bitimine 20 dakika kala etkisini göstereceği tahmin ediliyordu, ancak bulutlar bir çeyrek saat daha durarak takımlara biraz daha fazla kilometre yapma fırsatı sundu.

Daha sonra pistin kuzey kısmına gelen yoğun yağmur, seansın geleneksel bir şekilde sonlanmasını engelledi. Birkaç cesur sürücü geçiş lastikleriyle koşulları keşfetti ancak pistin üstündeki su birikintileri yoğunlaştıkça bunların etkisiz olduğu kanıtlandı. Bununla birlikte, ıslak koşulların hafta sonunun geri kalanında da devam edeceği tahmin edildiğinden, ıslak bir Gilles Villeneuve Pisti'nin üstünkörü de olsa deneyimi oldukça kullanışlı olabilir.

Bu hafta sonu 100. grand prix zaferini hedefleyen Red Bull için kolay bir gün değildi Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Red Bull'un 100. grand prix zaferine ulaşması neden zor görünüyor?

Mercedes'in seansın ikinci yarısındaki atağı kısmen, seansın başında daha uzun turlarını orta lastikle yapıp daha sonra tümüyle yumuşak lastik turlarına geçmeyi tercih ettiği sürüş planlarını değiştirmesinin bir sonucuydu. Bu durum, pist biraz daha fazla kauçuklu olduğu için W14'lere biraz daha tercih edilebilir pist koşulları sağladı. Bu durum, Mercedes'in seansa farklı bir ritimle başlamayı tercih etmesinin zaman tablosunu olduğu gibi kabul etmeyi zorlaştırdığını düşünen Russell tarafından da doğrulandı.

Her iki sürücü de pistin özellikle engebeli olduğunu bildirdi ve Hamilton sıralama turları için daha dengeli bir platform sağlamak amacıyla aracın sürüş kontrolünü iyileştirmek için gece boyunca çalışılması gerektiğini ifade etti.

GPS verilerine göre, Mercedes çekiş bölgelerinde özellikle güçlü görünüyordu. Delta zamanları Red Bull ve Aston Martin'in yavaş hıza sahip virajlarda tartışmasız en iyi araçlara sahip olduğunu gösterse de, Mercedes virajlardan daha güçlü bir çıkışla bu zamanı kolayca telafi etti. Örnek olarak U virajı ele alırsak, Aston Martin virajı W14'e göre onda iki avantajla geçmeyi başardı - ancak 100 metreden biraz daha uzun bir süre sonra otomobiller hızlandığında, Mercedes'in lehine olan değişim saniyenin onda altısının çok üzerindeydi.

Ferrari, düzlüklerin ikinci yarısında hızlanmaya başladığı için son hız konusunda daha güçlüydü. Ancak SF-23 virajlarda Red Bull ve Aston Martin'in gerisinde kaldı ve ilk çekişte Mercedes'e yetişemedi. Sainz şikandan güçlü bir çıkışla Hamilton'ın en iyi turuyla arasındaki farkı büyük ölçüde kapatsa da, Hamilton'ın gaz kelebeği verilerindeki bir artış viraj çıkışında küçük bir hataya işaret ediyor.

Red Bull'un sıkıntıları en ilginç olanıydı ve Verstappen direksiyon başında daha iyi hissetmesi için gece boyunca yapılacak çok şey olduğunu söyleyerek seanstan ayrıldı. Karşılaştığı sorunların çoğu, bordürler ve tümseklerle başa çıkmadaki zorluklardan kaynaklanıyor gibi görünüyordu, bu da viraj çıkışlarında neden bu kadar çok zaman kaybettiğini açıklamanın bir yolu olabilir. Son şikanın çıkışında Verstappen, Alonso'ya göre çok daha fazla zorlandı ve orada çok zaman kaybetti.

Sıralamalar kuru zeminde gerçekleşirse, Ferrari viraja giriş hızına ince ayar yapabilirse, viraj çıkışları hızlanma bölümünde kolayca telafi edilebileceğinden, pole için mücadele etmek için en iyi konumda olabilir. Mercedes'in, her ne kadar itiraz etse de, Cumartesi günü çekiş gücündeki üstünlüğünü koruması halinde ön sıralarda yer alma şansı hâlâ çok yüksek. Red Bull'u göz ardı etmek aptallık olur, bu yüzden koşulların normal kalması halinde, pole için üç yönlü bir mücadele ihtimal dışı değil. Ancak yağmur daha fazla karışıklık yaratma tehdidinde bulunuyor. Tahminler yağışın Cumartesi günü boyunca her yerde olacağını öngörüyor ve bu gerçekleşirse, burada yazılan her şey çöpe gidebilir.

Montreal'de Cumartesi günü boyunca yağmur bekleniyor Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ancak yarış günü hava kapalı olsa da büyük ölçüde kuru olacak gibi görünüyor. Bu durumda, orta lastiğin uzun sürüşlerdeki hızını tahmin etmek çok daha zor görünüyor çünkü Mercedes orta lastiği seansın başında kullandı. Hamilton'ın sarı renkli lastiklerle attığı en iyi turlar 1:18'lerin ortalarına kadar inerken, Verstappen orta Pirelli'lerle attığı turlarda 1:17'lerdeydi.

Sainz'ın bu lastiklerle yaptığı sürüşler daha az tutarlıydı; Hamilton'ın orta lastikle yaptığı sürüşlerden daha hızlı olmasına ve bazen Verstappen'in hızını geçmesine rağmen, İspanyol'un turları 1:17 - 1:18 bariyerini Hollandalı'dan daha fazla aştı. Ancak burada Leclerc, Ferrari'nin lastiklerini dayandırması halinde daha güçlü olacağını gösterdi. Lerclerc, Verstappen'den daha fazla 1:17'lerin altına inmeyi başardı ancak istikrar konusu soru işareti.

Ve bir de Fernando Alonso faktörü var. Aston Martin'in orta lastik sürüşleri dört büyükler içerisinde diğer üç takımdan çok daha kısaydı ancak attığı az sayıdaki tur Verstappen ve Leclerc ile aynı aralıktaydı. Her şey sıralama turlarına bağlı olabilir - ve eğer yağmur başlarsa, neler olacağını kimse tahmin edemez.

Mercedes, Ferrari veya Aston Martin bu hafta sonu Red Bull hakimiyetini durdurabilecek mi? Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images