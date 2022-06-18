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Formula 1 / Kanada GP Antrenman raporu

Kanada GP 3. antrenman: Yağmur altında Alonso lider!

2022 Kanada Grand Prix'si öncesinde 3. antrenman seansını Alpine pilotu Fernando Alonso ilk sırada tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Kanada GP 3. antrenman: Yağmur altında Alonso lider!
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Montreal'de Ccumartesi sabahı yağmur bekleniyordu ve beklendiği üzere yağmur, sabah saatlerinde kendisini gösterdi. Bundan ötürü de seans başladığında pist tamamen ıslaktı.

Sürücüler, pistin yüzeyindeki yoğun su tabakası nedeniyle seansa mavi logolu yağmur lastikleriyle başlamak zorunda kaldılar.

Seans içerisindeki en büyük olay, Kevin Magnussen'in ilk virajda duramaması ve virajı keserek bariyerlere çok yaklaşmasıydı, ancak durdurmayı başardı ve piste döndü. Birkaç dakika sonra Verstappen ikinci virajda spin atarak pist dışına uçtu, fakat o da bir yere çarpmadan seansa devam etti.

Seans boyunca pek çok sürücünün 1. virajı keserek piste geri döndüğünü gördük.

İlk yarım saatlik bölümde sadece 10 pilot zaman turu kaydederken, Max Verstappen de dahil olmak üzere çoğu isim garajda kalmayı tercih etti.

Favoriler arasında ilk başta Ferrari pilotu Carlos Sainz piste çıktı ve peş peşe güçlü turlar çıkardı. İspanyol sürücü bir noktada 1:35.858 yaparak zaman tablosunda liderliğe yükseldi.

Bu tur uzun süre zirvede yer alırken, bitime 20 dakika kala Sebastian Vettel 1:35.821 yaparak liderliğin yeni sahibi oldu.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Son 15 dakikalık bölümde sürücüler geçiş lastiklerini denemeye başladı ve Fernando Alonso 1:34.836 yaparak liderliği eline geçirdi. Peş peşe hızlı turlar çıkaran Alonso, kısa bir süre sonra en iyi dereceyi 1:34.229'a çekti.

Bitime 10 dakika kala Vettel 1:34'ün altına inen ilk isim oldu ve 1:33.891'le çifte dünya şampiyonunu geçerek liderliği aldı. 

Vettel'in liderliği sadece üç dakika sürdü çünkü Alonso 1:33.836 yaparak Vettel'i geride bıraktı.

Kalan bölümde Alpine pilotunun derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Alonso, yağmur altında en hızlı isim oldu.

İspanyol pilotun en yakın takipçisi, yağmur altında her zaman iyi sürüşler çıkaran Vettel olacak gibiydi. Fakat Pierre Gasly son turunda 1:33.889 yaptı ve Alonso'nun 0.053 saniye gerisinde ikinci oldu.

Vettel böylelikle üçüncü sıraya geriledi fakat Gasly'nin sadece 0.002 saniye gerisindeydi.

Alpine'le yağmur altında güçlü bir sürüş çıkaran bir başka isim olan Esteban Ocon, 0.167 saniye geride dördüncü oldu. Alpine böylelikle iki araçla birden ilk dörde girmiş oldu.

McLaren pilotları son bölümde peş peşe iyi turlar çıkardılar ve Daniel Ricciardo 0.274 saniye geride beşinci olurken, Lando Norris 0.412 saniye geride altıncı oldu.

George Russell, en hızlı turunu mavi logolu yağmur lastiğiyle attı ve yedinci sırada yer aldı.

Favoriler arasında en önde 0.662 saniye geride kalan Sergio Perez yer aldı. İlk onu 0.7 saniye geride kalan Verstappen ve 0.942 saniye geride kalan Sainz tamamladı. Verstappen ve Perez, son 10 dakikaya kadar zaman turu kaydetmediler.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Alfa Romeo'da Valtteri Bottas 1.1 saniye geride 11. olurken, Zhou Guanyu 1.3 saniye geride 12. oldu.

Aston Martin pilotu Lance Stroll en hızlı turunda 1.6 saniye geride kalmasının ardından 13. olurken, Kevin Magnussen 14., Lewis Hamilton 15. ve Alex Albon 16. oldu.

Son dört sırada Yuki Tsunoda, Mick Schumacher, aracın sürülemez olduğunu söyleyen Nicholas Latifi ve zaman turu kaydetmeyen Charles Leclerc yer aldı.

Seans içerisinde en çok tur atan isim 13 turla Stroll olurken, Leclerc sadece 5 tur attı.

Sıralama turları TSi 23:00'te gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 15 1'33.836  
2 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 18 1'33.889 0.053
3 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 18 1'33.891 0.055
4 France Esteban Ocon Alpine Renault 16 1'34.003 0.167
5 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 14 1'34.110 0.274
6 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 13 1'34.248 0.412
7 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 11 1'34.259 0.423
8 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 10 1'34.498 0.662
9 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 10 1'34.616 0.780
10 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 18 1'34.778 0.942
11 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 15 1'35.016 1.180
12 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 15 1'35.213 1.377
13 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 23 1'35.531 1.695
14 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 17 1'35.643 1.807
15 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 12 1'35.692 1.856
16 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 17 1'35.761 1.925
17 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 27 1'36.261 2.425
18 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 18 1'37.388 3.552
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 11 1'38.394 4.558
20 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 5    
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