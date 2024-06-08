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Antrenman raporu
Formula 1 Kanada GP

Kanada GP 3. antrenman: Hamilton zirvede, Verstappen ikinci!

2024 Kanada Grand Prix'si hafta sonunda 3. antrenman seansını Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yağmur altında geçen cuma gününün ardından cumartesi için tahminler en azından sabah saatlerinde yağmur beklenmediği yönündeydi.

Öyle de oldu; 3. antrenman seansı kuru zeminde başladı ve seansın tamamı da bu şartlarda gerçekleşti.

Sürücüler hem yeni asfaltın yapısını anlamaya hem de araçların tepkisini öğrenmeye odaklandılar.

Seansın henüz ilk dakikalarında Sauber pilotu Zhou Guanyu aracının kontrolünü kaybederek spin attı ve bariyerlere çarptı.

Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durdurulurken, kısa bir süre sonra tekrar başladı.

Zorlu pistte sık sık engelleme ve pist dışı olayları  vardı fakat Zhou'nun kazası dışında büyük bir olay yaşanmadı.

Mercedes pilotu George Russell, bitime yaklaşık 15 dakika kala 1:13.274 yaparak Lewis Hamilton'ın önünde ilk sırayı eline geçirdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hamilton sonrasında 1:12.549 yaparak liderliği yeniden aldı.

Son bölümde İngiliz pilotu geçebilen bir isim çıkmadı ve Hamilton seansı lider tamamlarken, son sektörde mor dereceyi yapan Max Verstappen 0.374 saniye geride ikinci oldu.

George Russell, 0.408 saniye geride üçüncü olurken, Lance Stroll 0.477 saniye geride dördüncü ve Oscar Piastri 0.717 saniye geride beşinci oldu.

Racing Bulls ile iyi bir hafta sonu geçiren Daniel Ricciardo altıncı, Lando Norris yedinci, Fernando Alonso, sekizinci ve Sergio Perez dokuzuncu oldu.

Çok yavaş olduklarını söyleyen Charles Leclerc 0.8 saniye geride ancak 10. olurken, Kevin Magnussen 11. ve Carlos Sainz 12. oldu.

  1. olan Valtteri Bottas'ı, Logan Sargeant, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly ve Nico Hulkenberg takip etti.

Son üç sırada son virajda duvara çarpıp süspansiyonunu kıran Alex Albon, Esteban Ocon ve Zhou yer aldı.

Seans sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 31

1'12.549

   216.399
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 32

+0.374

1'12.923

 0.374 215.290
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 33

+0.408

1'12.957

 0.034 215.189
4 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 27

+0.477

1'13.026

 0.069 214.986
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 32

+0.717

1'13.266

 0.240 214.282
6 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 34

+0.730

1'13.279

 0.013 214.244
7 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 32

+0.744

1'13.293

 0.014 214.203
8 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 30

+0.791

1'13.340

 0.047 214.065
9 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 29

+0.793

1'13.342

 0.002 214.060
10 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 28

+0.800

1'13.349

 0.007 214.039
11 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 30

+0.890

1'13.439

 0.090 213.777
12 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 33

+1.021

1'13.570

 0.131 213.396
13 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 32

+1.093

1'13.642

 0.072 213.188
14 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 31

+1.114

1'13.663

 0.021 213.127
15 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 31

+1.167

1'13.716

 0.053 212.974
16 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 29

+1.188

1'13.737

 0.021 212.913
17 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 27

+1.228

1'13.777

 0.040 212.798
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 22

+1.331

1'13.880

 0.103 212.501
19 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 31

+1.526

1'14.075

 0.195 211.941
20 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 4

+6.107

1'18.656

 4.581 199.598
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Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Patrick Vinet / Motorsport Images

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