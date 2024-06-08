Kanada GP 3. antrenman: Hamilton zirvede, Verstappen ikinci!
2024 Kanada Grand Prix'si hafta sonunda 3. antrenman seansını Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Yağmur altında geçen cuma gününün ardından cumartesi için tahminler en azından sabah saatlerinde yağmur beklenmediği yönündeydi.
Öyle de oldu; 3. antrenman seansı kuru zeminde başladı ve seansın tamamı da bu şartlarda gerçekleşti.
Sürücüler hem yeni asfaltın yapısını anlamaya hem de araçların tepkisini öğrenmeye odaklandılar.
Seansın henüz ilk dakikalarında Sauber pilotu Zhou Guanyu aracının kontrolünü kaybederek spin attı ve bariyerlere çarptı.
Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durdurulurken, kısa bir süre sonra tekrar başladı.
Zorlu pistte sık sık engelleme ve pist dışı olayları vardı fakat Zhou'nun kazası dışında büyük bir olay yaşanmadı.
Mercedes pilotu George Russell, bitime yaklaşık 15 dakika kala 1:13.274 yaparak Lewis Hamilton'ın önünde ilk sırayı eline geçirdi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Hamilton sonrasında 1:12.549 yaparak liderliği yeniden aldı.
Son bölümde İngiliz pilotu geçebilen bir isim çıkmadı ve Hamilton seansı lider tamamlarken, son sektörde mor dereceyi yapan Max Verstappen 0.374 saniye geride ikinci oldu.
George Russell, 0.408 saniye geride üçüncü olurken, Lance Stroll 0.477 saniye geride dördüncü ve Oscar Piastri 0.717 saniye geride beşinci oldu.
Racing Bulls ile iyi bir hafta sonu geçiren Daniel Ricciardo altıncı, Lando Norris yedinci, Fernando Alonso, sekizinci ve Sergio Perez dokuzuncu oldu.
Çok yavaş olduklarını söyleyen Charles Leclerc 0.8 saniye geride ancak 10. olurken, Kevin Magnussen 11. ve Carlos Sainz 12. oldu.
- olan Valtteri Bottas'ı, Logan Sargeant, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly ve Nico Hulkenberg takip etti.
Son üç sırada son virajda duvara çarpıp süspansiyonunu kıran Alex Albon, Esteban Ocon ve Zhou yer aldı.
Seans sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|31
|
1'12.549
|216.399
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|32
|
+0.374
1'12.923
|0.374
|215.290
|3
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|33
|
+0.408
1'12.957
|0.034
|215.189
|4
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|27
|
+0.477
1'13.026
|0.069
|214.986
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|32
|
+0.717
1'13.266
|0.240
|214.282
|6
|D. Ricciardo RB F1 Team
|3
|RB
|Red Bull
|34
|
+0.730
1'13.279
|0.013
|214.244
|7
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|32
|
+0.744
1'13.293
|0.014
|214.203
|8
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|30
|
+0.791
1'13.340
|0.047
|214.065
|9
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|29
|
+0.793
1'13.342
|0.002
|214.060
|10
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|28
|
+0.800
1'13.349
|0.007
|214.039
|11
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|30
|
+0.890
1'13.439
|0.090
|213.777
|12
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|33
|
+1.021
1'13.570
|0.131
|213.396
|13
|V. Bottas Sauber
|77
|Sauber
|Ferrari
|32
|
+1.093
1'13.642
|0.072
|213.188
|14
|L. Sargeant Williams
|2
|Williams
|Mercedes
|31
|
+1.114
1'13.663
|0.021
|213.127
|15
|Y. Tsunoda RB F1 Team
|22
|RB
|Red Bull
|31
|
+1.167
1'13.716
|0.053
|212.974
|16
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|29
|
+1.188
1'13.737
|0.021
|212.913
|17
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|27
|
+1.228
1'13.777
|0.040
|212.798
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|22
|
+1.331
1'13.880
|0.103
|212.501
|19
|E. Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|31
|
+1.526
1'14.075
|0.195
|211.941
|20
|G. Zhou Sauber
|24
|Sauber
|Ferrari
|4
|
+6.107
1'18.656
|4.581
|199.598
|Tüm sonuçları görüntüle
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Patrick Vinet / Motorsport Images
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