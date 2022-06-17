Kanada GP 2. antrenman: Verstappen yine lider, Leclerc ikinci oldu

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Montreal'deki ikinci antrenman seansı yağmur tehdidi altında başladı ve seans ilerledikçe pistin üstünü bulutlar kaplasa da, seansın tamamı kuru zeminde geçti.

Seans içerisinde herhangi bir kaza ya da olay yaşanmazken, Sebastian Vettel de dahil olmak üzere bazı isimler ilk virajda dışarı çıktılar.

Ayrıca piste atılan bir kola kutusundan ötürü kısa bir süreliğine sanal güvenlik aracı devreye girdi.

Zaman tablosunun en tepesinde Red Bull pilotu Max Verstappen yer aldı. İlk anlardan itibaren iyi bir ritim yakalayan genç sürücü, peş peşe hızlı turlar attı.

Verstappen'in ilk turu 1:15.618'di. Sonrasında bu turu önce 1:15.096'ya, sonra da 1:14.792'ye çekti. Orta hamurla 1:14.532 yapan Verstappen, son yarım saate girilirken yeni set yumuşak lastiğe geçip 1:14.127 yaptı.

Seansın kalan kısmında ne kendisi ne de rakipleri bu dereceyi geçmeyi başaramadı ve ikinci antrenman seansının en hızlı ismi Verstappen oldu.

George Russell, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk seansın ardından iyi bir tempo yakaladı ve Verstappen'le arasını 0.081 saniyeye indirmesinin ardından ikinci oldu.

Takım arkadaşı Carlos Sainz, en hızlı turunda trafiğe takılmasına rağmen 0.225 saniye geride üçüncü olurken, arkasında sürpriz isimler vardı.

Sebastian Vettel, tüm gridin çok yakın göründüğü seansta liderin 0.315 saniye ardında dördüncü olurken, en hızlı turunda trafiğe takılan Fernando Alonso yine güçlü turlar çıkardı 0.416 saniye geride beşinci oldu. Bu beş isim sadece 0.4 saniye içinde dizilse de, arkasındaki grup biraz geride kaldı.

AlphaTauri'nin Fransız pilotu Pierre Gasly, 0.752 saniye geride kalmasının ardından altıncı olurken, Mercedes pilotları temiz tur atamayanlar arasındaydı.

George Russell 0.844 saniye geride ancak yedinci olurken, Mercedes'in denediği şeylerden sonra aracın "sürülemez" olduğunu söyleyen Lewis Hamilton 1.2 saniye geride 13. oldu

McLaren pilotları, ikinci seansta ilk ona girdiler. Norris en hızlı turunda Russell'ın 0.016 saniye ardında kaldı ve sekizinci oldu. Onu da takım arkadaşı Daniel Ricciardo ve Alpine pilotu Esteban Ocon takip etti.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Sergio Perez, en hızlı turunda yaptığı hatanın ardından 1 saniye geride kaldı ve 11. sırada yer aldı.

Aston Martin'de Lance Stroll, 1.2 saniye geride kalmasının ardından 12. olurken, Haas pilotları Kevin Magnussen ve Mick Schumacher, 14. ve 15. sıralarda yer aldılar.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo için zorlu geçen günde ikinci seansı 16. sırada tamamlarken, Valtteri Bottas aracındaki sorundan ötürü zaman turu kaydedemedi.

Zhou'nun ardından Yuki Tsunoda, Alex Albon ve Nicholas Latifi yer aldı.

Tüm sürücüler en hızlı turunu yumuşak lastikle kaydetti.

Üçüncü antrenman seansı cumartesi günü TSi 20:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: