Kanada GP 2. antrenman: Alonso en hızlı zamanı yaptı, Russell ikinci!
Montreal'de gerçekleştirilen ikinci Kanada Grand Prix'si antrenman seansını Aston Martin pilotu Fernando Alonso lider tamamladı.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
İlk antrenman seansının sonunda pist kurusa da, ikinci antrenman seansının başında yağmur yeniden kendisini gösterdi.
Seans başladıktan kısa bir süre sonra yağmur bazı bölgelerde hızını arttırdı, bazı bölgelerde ise pist kuruydu.
Bu karmaşık şartlarda sürücülerin büyük çoğunluğu kuru zemin lastiğiyle turladı ve bu bölümde Fernando Alonso, en hızlı turu 1:15.810'a kadar çekmeyi başardı.
Seans içerisinde Charles Leclerc bir spin atarken, kaygan zeminde pek çok sürücü pist dışına çıktı.
Dereceler tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da pek bir önem taşımıyordu çünkü bazı dereceler, pistin daha ıslak olduğu dönemde yapılmıştı.
Sonuç olarak Alonso, seansın son bölümünün iyice ıslak zeminde geçmesinden ötürü 1:15.810'luk derecesiyle seansı lider tamamladı.
George Russell, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Mercedes'ten George Russell 0.463 saniye geride ikinci olurken, Lance Stroll 0.654 saniye geride ilk üçü tamamladı.
İlk onda en hızlı turunu orta hamurla atan tek isim olan Charles Leclerc 0.746 saniye geride dördüncü olurken, ilk beşi Daniel Ricciardo tamamladı.
Altıncı olan Kevin Magnussen'i, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Alex Albon ve Sergio Perez takip etti.
Seansın en büyük sürprizlerinden birisi Max Verstappen'in güç ünitesinde yaşadığı bir sorun nedeniyle seansı erken kapatmasıydı. Hollandalı pilot seansı ancak 18. tamamlayabildi.
Esteban Ocon'un 11. olduğu seansta Logan Sargeant 12., Carlos Sainz 13. ve Valtteri Bottas 14. oldu.
Nico Hulkenberg, Oscar Piastri, Zhou Guanyu, Verstappen, Pierre Gasly ve Lando Norris ise sırasıyla Bottas'ın arkasında seansı tamamladı.
İki McLaren pilotu da tıpkı Ferrari sürücüleri gibi en hızlı turlarını orta hamurla kaydetti.
Seans sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|25
|
1'15.810
|207.091
|2
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|24
|
+0.463
1'16.273
|0.463
|205.834
|3
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|27
|
+0.654
1'16.464
|0.191
|205.320
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|24
|
+0.746
1'16.556
|0.092
|205.073
|5
|D. Ricciardo RB F1 Team
|3
|RB
|Red Bull
|23
|
+0.921
1'16.731
|0.175
|204.605
|6
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|15
|
+0.963
1'16.773
|0.042
|204.493
|7
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|27
|
+1.098
1'16.908
|0.135
|204.134
|8
|Y. Tsunoda RB F1 Team
|22
|RB
|Red Bull
|22
|
+1.141
1'16.951
|0.043
|204.020
|9
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|22
|
+1.167
1'16.977
|0.026
|203.951
|10
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|19
|
+1.231
1'17.041
|0.064
|203.782
|11
|E. Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|31
|
+1.607
1'17.417
|0.376
|202.792
|12
|L. Sargeant Williams
|2
|Williams
|Mercedes
|22
|
+1.686
1'17.496
|0.079
|202.585
|13
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|27
|
+1.912
1'17.722
|0.226
|201.996
|14
|V. Bottas Sauber
|77
|Sauber
|Ferrari
|21
|
+2.007
1'17.817
|0.095
|201.750
|15
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|20
|
+2.093
1'17.903
|0.086
|201.527
|16
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|20
|
+3.198
1'19.008
|1.105
|198.708
|17
|G. Zhou Sauber
|24
|Sauber
|Ferrari
|17
|
+3.277
1'19.087
|0.079
|198.510
|18
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|4
|
+3.501
1'19.311
|0.224
|197.949
|19
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|26
|
+4.979
1'20.789
|1.478
|194.328
|20
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|21
|
+5.033
1'20.843
|0.054
|194.198
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Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
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