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Antrenman raporu
Formula 1 Kanada GP

Kanada GP 2. antrenman: Alonso en hızlı zamanı yaptı, Russell ikinci!

Montreal'de gerçekleştirilen ikinci Kanada Grand Prix'si antrenman seansını Aston Martin pilotu Fernando Alonso lider tamamladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

İlk antrenman seansının sonunda pist kurusa da, ikinci antrenman seansının başında yağmur yeniden kendisini gösterdi.

Seans başladıktan kısa bir süre sonra yağmur bazı bölgelerde hızını arttırdı, bazı bölgelerde ise pist kuruydu.

Bu karmaşık şartlarda sürücülerin büyük çoğunluğu kuru zemin lastiğiyle turladı ve bu bölümde Fernando Alonso, en hızlı turu 1:15.810'a kadar çekmeyi başardı.

Seans içerisinde Charles Leclerc bir spin atarken,  kaygan zeminde pek çok sürücü pist dışına çıktı.

Dereceler tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da pek bir önem taşımıyordu çünkü bazı dereceler, pistin daha ıslak olduğu dönemde yapılmıştı.

Sonuç olarak Alonso, seansın son bölümünün iyice ıslak zeminde geçmesinden ötürü 1:15.810'luk derecesiyle seansı lider tamamladı.

George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Mercedes'ten George Russell 0.463 saniye geride ikinci olurken, Lance Stroll 0.654 saniye geride ilk üçü tamamladı.

İlk onda en hızlı turunu orta hamurla atan tek isim olan Charles Leclerc 0.746 saniye geride dördüncü olurken, ilk beşi Daniel Ricciardo tamamladı.

Altıncı olan Kevin Magnussen'i, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Alex Albon ve Sergio Perez takip etti.

Seansın en büyük sürprizlerinden birisi Max Verstappen'in güç ünitesinde yaşadığı bir sorun nedeniyle seansı erken kapatmasıydı. Hollandalı pilot seansı ancak 18. tamamlayabildi.

Esteban Ocon'un 11. olduğu seansta Logan Sargeant 12., Carlos Sainz 13. ve Valtteri Bottas 14. oldu.

Nico Hulkenberg, Oscar Piastri, Zhou Guanyu, Verstappen, Pierre Gasly ve Lando Norris  ise sırasıyla Bottas'ın arkasında seansı tamamladı.

İki McLaren pilotu da tıpkı Ferrari sürücüleri gibi en hızlı turlarını orta hamurla kaydetti.

Seans sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 25

1'15.810

   207.091
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 24

+0.463

1'16.273

 0.463 205.834
3 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 27

+0.654

1'16.464

 0.191 205.320
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 24

+0.746

1'16.556

 0.092 205.073
5 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 23

+0.921

1'16.731

 0.175 204.605
6 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 15

+0.963

1'16.773

 0.042 204.493
7 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 27

+1.098

1'16.908

 0.135 204.134
8 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 22

+1.141

1'16.951

 0.043 204.020
9 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 22

+1.167

1'16.977

 0.026 203.951
10 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 19

+1.231

1'17.041

 0.064 203.782
11 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 31

+1.607

1'17.417

 0.376 202.792
12 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 22

+1.686

1'17.496

 0.079 202.585
13 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 27

+1.912

1'17.722

 0.226 201.996
14 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 21

+2.007

1'17.817

 0.095 201.750
15 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 20

+2.093

1'17.903

 0.086 201.527
16 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 20

+3.198

1'19.008

 1.105 198.708
17 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 17

+3.277

1'19.087

 0.079 198.510
18 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 4

+3.501

1'19.311

 0.224 197.949
19 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 26

+4.979

1'20.789

 1.478 194.328
20 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 21

+5.033

1'20.843

 0.054 194.198
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Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

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Kemal Şengül
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