Kanada GP 1. antrenman: Yağmurun etkilediği ilk seansta lider Norris, Ferrari pilotları takipte!

Hafta sonu öncesinde yapılan hava tahminleri, tüm seansların yağmur altında geçebileceğini gösteriyordu ve ilk seans öncesinde de pisti yoğun yağmur vurdu.

Seansın başlamasına kısa bir süre kala pistin olduğu bölgeye dolu yağarken, pistin neredeyse tamamında su birikintileri vardı.

Hâl böyle olunca seansın başlangıcında sürücülerin piste çıkmasına izin verilmedi ve pist güvenli oluncaya kadar güvenlik aracı sürüş yaptı.

Yaklaşık 20 dakikalık ekleme sürecinin ardından seans başladı ve Lewis Hamilton piste çıkan ilk isim oldu. Daha sonra piste çıkan isim sayısı arttı.

Zhou Guanyu, zaman turu kaydetmeye çalışırken aracının kontrolünü kaybetti ve duvara çarparak kırmızı bayraklara yol açtı.

Sonrasında pist kurumaya başladı ve sürücüler giderek daha fazla tur atmaya başladılar.

Ferrari pilotu Carlos Sainz, geçiş lastiklerine geçmesinin ardından 1:27.485'lik bir tur zamanı yakaladı ve son bölüme lider giren isim oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Bitime yaklaşık altı dakika kala Charles Leclerc yumuşak hamurlara geçti ve seans içerisinde kuru zemin lastikleriyle ilk turları attı.

Bitime kısa bir süre kala Monakolu sürücü en hızlı turu 1:25.306'ya çekmeyi başardı.

Sonrasında Lando Norris 1:24.435 yaparak Leclerc'i geride bıraktı; dereceler son anlarda daha da gelişecek gibiydi fakat trafik nedeniyle turunu bırakan isimler oldu.

Sonuç olarak Norris, derecelerin çok da önemli olmadığı seansı 1:24.435 ile ilk sırada tamamalarken, Sainz 0.328 saniye geride ikinci oldu.

En hızlı turunu atarken trafikte kalan Leclerc 0.8 saniye geride üçüncü, yine trafik nedeniyle vakit kaybeden Lewis Hamilton 1.5 saniye geride dördüncü oldu.

Max Verstpapen'in beşinci olduğu seansta, Oscar Piastri, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Sergio Perez ve George Russell ilk onu tamamladı.

En hızlı turunu geçiş lastiğiyle atan Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda ve Kevin Magnussen'in önünde 11. olurken, Nico Hulkenberg 14. oldu.

Fernando Alonso, Logan Sargeant ve Lance Stroll zaman turu kaydeden son isimler oldular.

Zhou Guanyu, Jack Doohan ve Alex Albon seans içerisinde herhangi bir tur zaman kaydetmedi.

İlk seans sonucu: