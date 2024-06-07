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Antrenman raporu
Formula 1 Kanada GP

Kanada GP 1. antrenman: Yağmurun etkilediği ilk seansta lider Norris, Ferrari pilotları takipte!

2024 Kanada Grand Prix'si hafta sonunda ilk antrenman seansını McLaren pilotu Lando Norris lider olarak tamamladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Hafta sonu öncesinde yapılan hava tahminleri, tüm seansların yağmur altında geçebileceğini gösteriyordu ve ilk seans öncesinde de pisti yoğun yağmur vurdu.

Seansın başlamasına kısa bir süre kala pistin olduğu bölgeye dolu yağarken, pistin neredeyse tamamında su birikintileri vardı.

Hâl böyle olunca seansın başlangıcında sürücülerin piste çıkmasına izin verilmedi ve pist güvenli oluncaya kadar güvenlik aracı sürüş yaptı.

Yaklaşık 20 dakikalık ekleme sürecinin ardından seans başladı ve Lewis Hamilton piste çıkan ilk isim oldu. Daha sonra piste çıkan isim sayısı arttı.

Zhou Guanyu, zaman turu kaydetmeye çalışırken aracının kontrolünü kaybetti ve duvara çarparak kırmızı bayraklara yol açtı.

Sonrasında pist kurumaya başladı ve sürücüler giderek daha fazla tur atmaya başladılar.

Ferrari pilotu Carlos Sainz, geçiş lastiklerine geçmesinin ardından 1:27.485'lik bir tur zamanı yakaladı ve son bölüme lider giren isim oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Bitime yaklaşık altı dakika kala Charles Leclerc yumuşak hamurlara geçti ve seans içerisinde kuru zemin lastikleriyle ilk turları attı. 

Bitime kısa bir süre kala Monakolu sürücü en hızlı turu 1:25.306'ya çekmeyi başardı.

Sonrasında Lando Norris 1:24.435 yaparak Leclerc'i geride bıraktı; dereceler son anlarda daha da gelişecek gibiydi fakat trafik nedeniyle turunu bırakan isimler oldu.

Sonuç olarak Norris, derecelerin çok da önemli olmadığı seansı 1:24.435 ile ilk sırada tamamalarken, Sainz 0.328 saniye geride ikinci oldu.

En hızlı turunu atarken trafikte kalan Leclerc 0.8 saniye geride üçüncü, yine trafik nedeniyle vakit kaybeden Lewis Hamilton 1.5 saniye geride dördüncü oldu.

Max Verstpapen'in beşinci olduğu seansta, Oscar Piastri, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Sergio Perez ve George Russell ilk onu tamamladı.

En hızlı turunu geçiş lastiğiyle atan Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda ve Kevin Magnussen'in önünde 11. olurken, Nico Hulkenberg 14. oldu.

Fernando Alonso, Logan Sargeant ve Lance Stroll zaman turu kaydeden son isimler oldular.

Zhou Guanyu, Jack Doohan ve Alex Albon seans içerisinde herhangi bir tur zaman kaydetmedi.

İlk seans sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 8

1'24.435

   185.937
2 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 11

+0.328

1'24.763

 0.328 185.217
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 11

+0.871

1'25.306

 0.543 184.038
4 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 11

+1.535

1'25.970

 0.664 182.617
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 10

+2.067

1'26.502

 0.532 181.494
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 7

+2.319

1'26.754

 0.252 180.966
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 8

+3.149

1'27.584

 0.830 179.251
8 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 11

+3.235

1'27.670

 0.086 179.076
9 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 10

+3.623

1'28.058

 0.388 178.287
10 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 9

+4.106

1'28.541

 0.483 177.314
11 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 9

+4.147

1'28.582

 0.041 177.232
12 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 9

+4.288

1'28.723

 0.141 176.950
13 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 8

+4.617

1'29.052

 0.329 176.296
14 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 5

+8.391

1'32.826

 3.774 169.129
15 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 4

+8.976

1'33.411

 0.585 168.070
16 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 5

+12.151

1'36.586

 3.175 162.545
17 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 4

+16.095

1'40.530

 3.944 156.168
18 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 4

 

    
19 Australia J. Doohan Alpine 61 Alpine Renault 3

 

    
20 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 4

 

    
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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