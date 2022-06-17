Kanada GP 1. antrenman: Verstappen lider, Alonso üçüncü!

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Montreal, COVID-19 pandemisi nedeniyle en son 2019 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı ve yaklaşık iki yıl sonra gerçekleştirilen ilk antrenman seansında şartlar fena değildi.

Rüzgar sürücülerin işini zorlaştırsa da, seans içerisinde herhangi bir kaza ya da olay yaşanmadı.

Özellikle ilk ve son viraj sürücülere frenleme esnasında zor anlar yaşatırken, birkaç pilot son virajı kesmek zorunda kaldı. Sebastian Vettel ise ilk virajda dışarı çıkan isimlerdendi.

Bunun dışında seansın en öne çıkan olayı Alpine pilotu Esteban Ocon'un sağ ön freninden dumanlar çıkmaya başlaması ve Fransız sürücünün pite girmesiydi. Sonrasında fren tamir edildi ve Ocon seansa döndü.

Zaman tablosunun başında ise Ferrari ve Red Bull pilotları vardı.

Seansın ilk 10 dakikalık bölümünde Red Bull pilotu Max Verstappen'in liderliği vardı ve 1:15.799'luk turu bir süre zirvede kaldı.

Sonrasında diğer Red Bull pilotu Sergio Perez, takım arkadaşının derecesini geride bıraktı ve orta hamurla 1:15.660 yaparak ilk sırayı aldı.

Carlos Sainz, yumuşak lastiğe geçmesinin ardından 1:15.441'lik bir tur zamanı çıkardı ve zaman tablosunda ilk sıraya çıktı.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Fakat İspanyol sürücünün liderliği sadece dört dakika sürdü çünkü Verstappen 1:15.158'le tekrar zirveye çıktı.

Seansın kalan kısmında ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı ve Verstappen, Montreal'deki ilk seansı lider tamamlayan isim oldu.

Ferrari pilotu Sainz, Verstappen'in en yakın rakibiydi ve 0.246 saniye geride ikinci en iyi zamanın sahibi oldu.

Üçüncü sırada sürpriz şekilde Fernando Alonso yer aldı. Oldukça rekabetçi turlar ortaya koyan İspanyol sürücü, en hızlı turunu orta hamur lastikle atan tek isimdi ve Verstappen'in 0.373 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Perez, en hızlı turunda takım Verstappen'in 0.461 saniye gerisinde kalmasının ardından dördüncü olurken, aracından pek memnun görünmeyen ve temiz bir tur çıkaramayan Charles Leclerc 0.5 saniye geride beşinci sırada yer aldı.

Sonrasında grup birbirlerine oldukça yakın göründü. George Russell, lider Verstappen'in 0.664 saniye gerisinde altıncı oldu ve bu grubun başını çeken isim oldu.

Lewis Hamilton, ilk seansta yeni güncellemeleri test eden isimdi ve ilk seansta araç içerisinde çok rahat görünmedi. Bundan ötürü de seansı Lance Stroll ile aynı zamanı yaparak 0.179 saniye geride sekizinci sırada tamamladı.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, leaves the garage Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin'in güçlü göründüğü seansta Sebastian Vettel dokuzuncu en iyi zamanı yaparken, McLaren'dan Daniel Ricciardo 10. sırada yer aldı. Avustralyalı pilotun takım arkadaşı Lando Norris, araçtaki çalışmadan ötürü seansın sonunda piste çıkmadı ve ilk antrenmanı 12. sırada tamamladı.

İki McLaren pilotunun arasında AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly yer alırken, Alex Albon 13. ve Yuki Tsunoda 14. oldu.

Seansın başında kaybettiği zamanın ardından Ocon 15. olurken, Alfa Romeo'da araçtan memnun görünmeyen Valtteri Bottas 1.2 saniye geride 16. oldu. Böylelikle ilk 16 sadece 1.268 saniye içerisinde dizilmiş oldu.

Son dört sırada Zhou Guanyu, Mick Schumacher, Nicholas Latifi ve Kevin Magnussen yer aldı.

İkinci antrenman seansı TSi 00:00'da gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: