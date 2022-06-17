Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Hamilton, dalgalanma nedeniyle daha fazla baş ağrısı çekiyor Sonraki / Domenicali, Nice'in Fransa GP'sine ev sahipliği yapabileceğini doğruladı
Formula 1 / Kanada GP Antrenman raporu

Kanada GP 1. antrenman: Verstappen lider, Alonso üçüncü!

2022 Formula 1 sezonunun 9. yarışı olan Kanada Grand Prix'si öncesinde ilk antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Kanada GP 1. antrenman: Verstappen lider, Alonso üçüncü!
Haberi dinle

Montreal, COVID-19 pandemisi nedeniyle en son 2019 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı ve yaklaşık iki yıl sonra gerçekleştirilen ilk antrenman seansında şartlar fena değildi.

Rüzgar sürücülerin işini zorlaştırsa da, seans içerisinde herhangi bir kaza ya da olay yaşanmadı.

Özellikle ilk ve son viraj sürücülere frenleme esnasında zor anlar yaşatırken, birkaç pilot son virajı kesmek zorunda kaldı. Sebastian Vettel ise ilk virajda dışarı çıkan isimlerdendi.

Bunun dışında seansın en öne çıkan olayı Alpine pilotu Esteban Ocon'un sağ ön freninden dumanlar çıkmaya başlaması ve Fransız sürücünün pite girmesiydi. Sonrasında fren tamir edildi ve Ocon seansa döndü.

Zaman tablosunun başında ise Ferrari ve Red Bull pilotları vardı.

Seansın ilk 10 dakikalık bölümünde Red Bull pilotu Max Verstappen'in liderliği vardı ve 1:15.799'luk turu bir süre zirvede kaldı.

Sonrasında diğer Red Bull pilotu Sergio Perez, takım arkadaşının derecesini geride bıraktı ve orta hamurla 1:15.660 yaparak ilk sırayı aldı.

Carlos Sainz, yumuşak lastiğe geçmesinin ardından 1:15.441'lik bir tur zamanı çıkardı ve zaman tablosunda ilk sıraya çıktı.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Fakat İspanyol sürücünün liderliği sadece dört dakika sürdü çünkü Verstappen 1:15.158'le tekrar zirveye çıktı.

Seansın kalan kısmında ön bölümde herhangi bir değişiklik olmadı ve Verstappen, Montreal'deki ilk seansı lider tamamlayan isim oldu.

Ferrari pilotu Sainz, Verstappen'in en yakın rakibiydi ve 0.246 saniye geride ikinci en iyi zamanın sahibi oldu.

Üçüncü sırada sürpriz şekilde Fernando Alonso yer aldı. Oldukça rekabetçi turlar ortaya koyan İspanyol sürücü, en hızlı turunu orta hamur lastikle atan tek isimdi ve Verstappen'in 0.373 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Perez, en hızlı turunda takım Verstappen'in 0.461 saniye gerisinde kalmasının ardından dördüncü olurken, aracından pek memnun görünmeyen ve temiz bir tur çıkaramayan Charles Leclerc 0.5 saniye geride beşinci sırada yer aldı.

Sonrasında grup birbirlerine oldukça yakın göründü. George Russell, lider Verstappen'in 0.664 saniye gerisinde altıncı oldu ve bu grubun başını çeken isim oldu.

Lewis Hamilton, ilk seansta  yeni güncellemeleri test eden isimdi ve ilk seansta araç içerisinde çok rahat görünmedi. Bundan ötürü de seansı Lance Stroll ile aynı zamanı yaparak 0.179 saniye geride sekizinci sırada tamamladı.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, leaves the garage

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, leaves the garage

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin'in güçlü göründüğü seansta Sebastian Vettel dokuzuncu en iyi zamanı yaparken, McLaren'dan Daniel Ricciardo 10. sırada yer aldı. Avustralyalı pilotun takım arkadaşı Lando Norris, araçtaki çalışmadan ötürü seansın sonunda piste çıkmadı ve ilk antrenmanı 12. sırada tamamladı.

İki McLaren pilotunun arasında AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly yer alırken, Alex Albon 13. ve Yuki Tsunoda 14. oldu.

Seansın başında kaybettiği zamanın ardından Ocon 15. olurken, Alfa Romeo'da araçtan memnun görünmeyen Valtteri Bottas 1.2 saniye geride 16. oldu. Böylelikle ilk 16 sadece 1.268 saniye içerisinde dizilmiş oldu.

Son dört sırada Zhou Guanyu, Mick Schumacher, Nicholas Latifi ve Kevin Magnussen yer aldı.

İkinci antrenman seansı TSi 00:00'da gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 27 1'15.158  
2 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 34 1'15.404 0.246
3 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 31 1'15.531 0.373
4 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 32 1'15.619 0.461
5 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 30 1'15.666 0.508
6 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 29 1'15.822 0.664
7 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 32 1'15.877 0.719
8 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 27 1'15.877 0.719
9 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 33 1'16.041 0.883
10 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 29 1'16.083 0.925
11 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 29 1'16.165 1.007
12 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 17 1'16.211 1.053
13 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 29 1'16.308 1.150
14 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 33 1'16.322 1.164
15 France Esteban Ocon Alpine Renault 26 1'16.421 1.263
16 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 27 1'16.426 1.268
17 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 30 1'17.152 1.994
18 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 25 1'17.223 2.065
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 33 1'17.241 2.083
20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 31 1'17.555 2.397
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Hamilton, dalgalanma nedeniyle daha fazla baş ağrısı çekiyor
Önceki haber

Hamilton, dalgalanma nedeniyle daha fazla baş ağrısı çekiyor
Sonraki haber

Domenicali, Nice'in Fransa GP'sine ev sahipliği yapabileceğini doğruladı

Domenicali, Nice'in Fransa GP'sine ev sahipliği yapabileceğini doğruladı
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Alonso: "Umarım burada kalabiliriz" Kanada GP
Formula 1

Alonso: "Umarım burada kalabiliriz"

Moto3 Sachsenring: Guevara pole pozisyonunu kazandı, Deniz'in turu silindi Sachsenring
Moto3

Moto3 Sachsenring: Guevara pole pozisyonunu kazandı, Deniz'in turu silindi

Verstappen: "Daha da hızlı olabiliriz" Kanada GP
Formula 1

Verstappen: "Daha da hızlı olabiliriz"

Son Haberler

Alonso: "Umarım burada kalabiliriz"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Umarım burada kalabiliriz"

Verstappen: "Daha da hızlı olabiliriz"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Daha da hızlı olabiliriz"

Vettel: "Gerçekçi olmalıyız"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Gerçekçi olmalıyız"

Sainz: "Verstappen bu hafta sonu hızlı görünüyor"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Verstappen bu hafta sonu hızlı görünüyor"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.