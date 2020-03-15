Kanada, F1 yarışı için hazırlık yapıyor

Formula 1 dünyası, Coronavirüs salgını nedeniyle Avustralya GP'nin iptal edilmesi ve Bahreyn, Vietnam ile Çin yarışlarının da ertelenmesiyle büyük darbe almıştı.

Şimdi diğer yarışların durumu tam bir muamma.

F1'in patronları, Mayıs sonuna kadar hiçbir yarışın gerçekleşmeyeceğini doğruladılar. Bu, Hollanda, İspanya ve Monako yarışlarının da ertelenmesi ya da iptali anlamına geliyor.

Sezonun Bakü yarışı ile başlaması beklenirken, sonrasında F1 dünyası Montreal'e gidecek.

Bununla birlikte Melbourne, Vietnam, Bahreyn, Çin ve muhtemelen Zandvoort, Barselona ve Monako'daki duruma rağmen Kanada'daki Gilles Villeneuve pistinin organizatörleri 14 Haziran'daki etkinliğe odaklanmış durumdalar.

Organizatörler, “12, 13 ve 14 Haziran tarihlerindeki Kanada GP'si için hazırlıklar planladığı şekilde iyi gidiyor."

"Dünyadaki durum sürekli değişiyor, gelişmeleri izliyoruz. Formula 1, FIA ve hükümet ile sürekli iletişim halindeyiz."

"Önceliğimiz, hem seyirciler hem de personel için güvenli bir etkinliğe ev sahipliği yapmak olarak kalmaya devam ediyor."

“Durum ilerlemeye devam ettikçe halk sağlığı uzmanlarına danışacağız ve sizi bu konuda güncel tutacağız.” dedi.

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