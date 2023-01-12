Kanada basına göre Hamilton ve Verstappen, en çok kazanan 10 sporcu arasında
Kanadalı derecelendirme kuruluşu DBRS Morningstar, Lewis Hamilton ve Max Verstappen'i en çok kazanan 10 sporcu arasında gösterdi.
Özellikle futbol, Amerikan futbolu veya basketbol gibi spor dallarında yer alan sporcular, yıllık milyonlarca euro gelir elde ediyorlar ancak bu gelirlerin çoğu açıklanmıyor.
Hal böyle olunca he yıl sporcuların ne kadar kazandığıyla ilgili haberler çıkıyor ve bu yıl da durum pek farklı değil.
Geçtiğimiz günlerde bazı kaynaklar, yılın en çok kazananlarını derlemişti. Şimdi Kanadalı DBRS Morningstar benzer bir çalışma yaptı.
Buna göre Lewis Hamilton ve Max Verstappen, 2022 yılında en çok kazanan 10 sporcu arasına girdi. Bu verilerin doğruluğu bilinmiyor ancak listeye göre Hamilton, 2022 yılında 53,7 milyon euro kazandı ve yılın en çok kazanan yedinci sporcusu oldu.
Verstappen de bu listede 43,3 milyon euroluk geliriyle 10. sırada yer aldı.
En çok gelir elde eden sporcu ise 112,1 milyon euro geliri olan Cristiano Ronaldo oldu.
2023'te en çok kazanan 10 sporcu:
|Sporcu
|Ülke
|Spor dalı
|Maaş
|1. Cristiano Ronaldo
|Portekiz
|Futbol
|112.1 milyon euro
|2. Lionel Messi
|Arjantin
|Futbol
|70.6 milyon euro
|3. Neymar
|Brezilya
|Futbol
|65.9 milyon euro
|4. Matthew Stafford
|Amerika Birleşik Devletleri
|Amerikan futbolu
|65.7 milyon euro
|5. Josh Allen
|Amerika Birleşik Devletleri
|Amerikan futbolu
|59.3 milyon euro
|6. Aaron Rodgers
|Amerika Birleşik Devletleri
|Amerikan futbolu
|53,7 milyon euro
|7. Lewis Hamilton
|Birleşik Krallık
|Formula 1
|53,7 milyon euro
|8 Deshawn Watson
|Amerika Birleşik Devletleri
|Amerikan futbolu
|52.3 milyon euro
|9. Kirk Cousins
|Amerika Birleşik Devletleri
|Amerikan futbolu
|43.3 milyon euro
|10. Max Verstappen
|Hollanda
|Formula 1
|43.3 milyon euro
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