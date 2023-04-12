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Kamphues: "Hamilton devri sona erdi"

Hollandalı gazeteci Rob Kamphues'e göre Lewis Hamilton ve Mercedes dönemi son bulmuş vaziyette -öyle ki, kendisine göre Hamilton ara verdikten sonra rekabetçi bir araçla dönse dahi şampiyon olamayacak.

Altay Gök
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Kamphues: "Hamilton devri sona erdi"
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Formule 1 Dergisi'ndeki köşesinde durumu analiz eden Kamphues, "Büyük şampiyonun içinde bir şeyler kopmuş olabilir mi? Lewis o günden beri yarış kazanamadı, pole pozisyonu elde edemedi, hatta hiç ilk çizgi startı dahi bulunmamakta." 

"2022'de de şampiyonayı genç takım arkadaşının arkasında tamamladı, Mercedes'in kazandığı tek yarışı da o genç takım arkadaşı kazandı. Bu sezondan bahsetmiyorum bile."

"Mercedes'in devri sona ermiş gibi görünüyor. İmparatorluğun çökmekte olduğu fikri, takım patronu adayı James Vowles'ın Williams'a transfer olması ve Lewis'in sevgili fizyoterapisti Angela Cullen'ın ayrılmasıyla da doğrulandı. Kısacası her şey apaçık ortada, değil mi?"

"Lewis muhtemelen aksini düşünecektir. Geçen sezon Russell'dan daha az puan almasına rağmen, hız söz konusu olduğunda yine de onu geçtiğini söyleyecektir."

"Bunun dışında bize Alain Prost örneğini verecektir; kendisi Ayrton Senna'nın üçüncü kez şampiyon olduğu yıl kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırarak sporu terk etmişti.

"1992'de yarışmayan Prost, 1993'te Williams'a yeniden katıldı ve hemen ardından dördüncü kez şampiyon oldu."

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"Son olarak [Fernando] Alonso'yu gösterecek, 'onu kaç kez gözden çıkardınız' diye soracak. Ferrari'deki hayal kırıklıklarından, McLaren'deki başarısız macerasından ve geçen kış Alpine'den ayrılmasını anlatacak. Bakın, şimdi nasıl cennetten gelen yıldızlar gibi direksiyonda?"

"Lewis'in bir yıl ara verdiğini, Aston Martin'in Red Bull'dan mühendis almaya devam ettiğini, sonrasında Max'in iki yıl içinde değersiz bir araca sahip olduğunu ve Lewis'in bir yıl aradan sonra 2025 sezonunda Alonso'dan görevi devraldığını varsayalım" dedi.

"Bu senaryo mümkün, ancak 2025'te sekizinci şampiyonluğunu kazanması pek olası değil."

"Lewis döneminin sona erdiğini kesin olarak belirlemek için henüz çok erken, ancak gerçek bu. Beş yıl sonra beni arayıp haklı olduğumu söyleyebilirsiniz."

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