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Formula 1 / Son dakika

Kallenius: "F1, Mercedes için çok çekici bir arena"

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Kallenius: "F1, Mercedes için çok çekici bir arena"
Ekleyen:
, Editör
4 Nis 2020 07:18

Mercedes-Benz Daimler'in CEO'su Ola Kallenius, son iddiaların aksine Formula 1'in Mercedes için önemine vurgu yaptı.

Formula 1'de son altı yılda pilotlar ve takımlar şampiyonluğunu kimseye bırakmaya Mercedes, 2020 sezonunun ardından sporda kalıp kalmayacağını teyit etmedi.

Mevcut koronavirüs döneminin görüşmeleri ne yönde etkileyeceği bilinmiyor ancak Dieter Zetsche'nin emeklili sonrası Daimler'in başına geçen Ola Kallenius'un F1'in çok büyük bir taraftarı olmadığı biliniyor.

Öte yandan Mercedes, F1'de edindiği bilgileri ve F1 teknolojisini yol araçlarında da kullandığı için, sporu önemli bir laboratuvar olarak görüyor.

Kallenius, tam da bundan ötürü F1'in kendileri için çekici olduğunu, ancak maddi açıdan bazı önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Autocar'a konuşan Kallenius, "Bildiğiniz üzere, gelecek için yeni F1 anlaşması için görüşmeler şu anda devam ediyor."

“Yapacağımız herhangi bir anlaşmanın, ekolojik olarak tatmin edici olması ve maddi açıdan sağlam olması bizim için çok önemli."

"Ancak F1 bizim için çok, çok çekici bir arena olmaya devam ediyor." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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