Kalkış antrenmanı yapan Hamilton inceleme altında!
Lewis Hamilton, Rusya Grand Prix'si öncesinde yanlış yerde kalkış antrenmanı yaptığı gerekçesiyle inceleme altına alındı.
Hamilton, Cumartesi günü Sochi Autodrom'da Red Bull'dan Max Verstappen ve Mercedes'ten takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın önünde 96. pole pozisyonunu kazanmıştı.
Yarıştan hemen önce Hamilton'ın, gride gittiği sırada, pit yolu çıkışının sonunda kalkış antrenmanı aldığı görüldü.
Sonrasında Hamilton ayrılan alanın dışında kalkış antrenmanı yaptığı için inceleme altına alındı.
Güvenlik sebebiyle sürücüler sadece pit çıkışında, kendilerine ayrılan bölgede antrenman yapabiliyorlar.
Yarış direktörü Michael Masi, perşembe günü yayınladığı etkinlik öncesi notlarında, nerede kalkış antrenmanı yapılabileceğini ana hatlarıyla açıklamıştı.
Güncelleme: Hakemler Hamilton'a 5'er saniyelik iki ayrı ceza verdiler.
Önceki haber
Grosjean: "Has'ın tutarsız performansı 'kısmen' eski parçalarla ilgili"
Sonraki haber
FIA ve F1 sürücüleri, yeniden startlar konusunda görüştüler
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Rusya GP
|Pilotlar
|Lewis Hamilton
|Editör
|Luke Smith