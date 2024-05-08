Kalff: "Wheatley'e diğer takımlardan teklifler var"

Red Bull geçtiğimiz hafta Newey ile 2025 yılının ilk çeyreğinde yollarını ayıracağını duyurdu. 65 yaşındaki Newey zaten Formula 1 projesinden uzaklaşmıştı.

Adrian Newey 2025 yılında 19 yıl boyunca çalıştığı Red Bull'dan ayrılacak.

Adrian Newey, Red Bull'daki son aylarını RB17'ye (hiper otomobil) ayırarak geçirecek. Christian Horner, Newey'in artık Red Bull'un F1 verilerine erişiminin olmadığını doğruladı.

Ancak Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko bunu "büyük bir kayıp" olarak nitelendirirken, Horner Red Bull'un tasarım departmanının sadece Adrian Newey'den ibaret olmadığını dile getirdi.

Horner, "Gelecek için temelimiz yerinde. Adrian'ın sahip olduğumuz yapının şu anki haline dönüşmesinde yardımcı olduğunu düşünüyorum. Tasarım ekibimiz, şu ana kadar yaptığımız gibi harika arabalar üretmeye devam etmek için hazır." dedi.

Van der Grint, tıpkı Horner gibi, Newey'in kaybının büyük bir darbe olmadığını düşünüyor, ancak ona göre bu durum Red Bull ekibinin geri kalanına bağlı.

Van der Grint, "Horner'i biraz desteklemek zorundayım, çünkü bence takım için büyük bir darbe olacağını düşünmüyorum. Eğer ayrılan yalnızca Newey olursa bununla başa çıkabilirler. Ancak eğer onu daha fazla kişi takip ederse işte o zaman Red Bull için tehlikeli bir durum olabilir. Geri kalan ekibi bir arada tutmayı başarabilirlerse ve sadece Newey olmadan devam etmek zorunda kalırlarsa, abartıldığı kadar dramatik bir durum ortaya çıkmaz." dedi.

Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal Fotoğraf: Erik Junius

Grint'in meslektaşı yorumcu Allard Kalff ise Ocak ayı geldiğinde Red Bull'un Newey'i özleyeceğini düşünüyor. O zaman takımlar yeni regülasyonlar altında tasarlanacak ve takımlar 2026 araçları üzerinde çalışmaya başlayabilecek.

Allard Kalff, "Newey'i özleyeceğiniz yer, yeni regülasyonlar geldiğinde yukarıdan yön çizen biri olacak." dedi.

Kalff sözlerine şöyle devam etti:"Newey tasarım departmanına gidip, 'Bunu şöyle, şunu şöyle tasarlayın' diyerek yön verme konusunda harika görünüyor. Onu orada özleyecekler. Geri kalan kısmı muhtemelen çok iyi halledebilirler."

Ayrıca Kalff Red Bull takımını "Bir koyun barajı geçerse diğerleri de takip edecektir" diyerek uyardı.

Kalff sözlerini şöyle bitirdi; "Eğer rakipleriniz takımınızı yok etmek istiyorsa, çok sayıda kişiyi transfer etmeleri gerekir. Asıl tehlike de tam olarak bu."

'İtalya'dan bir takım' ve 'henüz Grand Prix kazanmış bir takım' Wheatley ile Görüşüyor

Miami padoğundan gelen söylentilere göre, Red Bull'un uzun süredir sportif direktörlüğünü yapan Jonathan Wheatley, Allard Kalff'in bahsettiği koyunlardan biri olabilir.

PlanetF1.com, Britanyalı sportif direktörün Red Bull ile sözleşme yenileme görüşmelerinde olduğunu belirtiyor.

Ancak Kalff'a göre bu süreçte bile iki takım Wheatley'e teklifte bulundu.

Kalff, "Red Bull ile Wheatley sözleşme yenileme görüşmeleri yapıyor. Ancak Wheatley'in iki takımdan teklif aldığını biliyorum. Bu takımlardan biri 'İtalyan' diğeri ise 'henüz Grand Prix kazanan' bir takım." dedi.

Kalff ayrıca Wheayley hakkında, "Sonuçta o pit stopları çok iyi yapan adam ve bu takımı sıfırdan kurdu." dedi.

Ayrıca Kalff'e göre bütçe sınırlaması Red Bull'un dostu.

Kalff, "Red Bull'un en büyük avantajı bütçe sınırlaması. Bakın, Newey gibi birini işe alıp ona servet ödeyebilirsiniz. Bu bütçe sınırının dışında kalıyor. Ancak Wheatley gibi isimler ve diğerleri bunun altında kalıyor. O zaman tekrar birini işten çıkarmanız gerekir çünkü çok fazla para harcayamazsınız. Bu açıdan bakıldığında bütçe sınırı Red Bull'un dostu." dedi.