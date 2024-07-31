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Formula 1 Belçika GP

Kalff: "Verstappen'in asıl rakibi Norris değil, Piastri"

F1 yorumcusu Allard Kalff'a göre, Max Verstappen'in gerçek rakibi Lando Norris değil, Oscar Piastri.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Mark Sutton

F1 yorumcusu Allard Kalff, Oscar Piastri'nin gelecek yıl Sürücüler Şampiyonluğu için Max Verstappen'e meydan okuyacağını ve Britanyalı Lando Norris'in ise "başarısız" olduğunu iddia ediyor.

Piastri, Spa'da arka arkaya ikinci Formula 1 zaferini elde etmenin saniyenin onda yedisi kadar yakınına geldi.

Her ne kadar Mercedes sürücüleri arasından üçüncü sırada bitirmiş olsa da George Russell'ın diskalifiyesi, yedi kez Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton'a zaferi getirdi ve Piastri'yi Hamilton'dan 0.647s geride ikinci sıraya taşıdı.

Takım arkadaşı Norris ise, gridde Avustralyalıdan bir sıra önde başlamasına rağmen, bir kez daha kötü bir başlangıç yaparak pozisyon kaybetti.

Viaplay yorumcusu Kalff, “In de Slipstream” programında şunları söyledi: "Norris başarısız oluyor. Yarışın başındaki start alırken başarısızdı ama dürüst olmak gerekirse baskı gerçekten arttığında, daha fazla başarısız oluyor. Bu biraz onun zayıf noktası."

"Piastri'nin birkaç küçük hatası vardı ve strateji tam olarak doğru değildi ama bence en iyi araba McLaren."

Bu sezon McLaren'ın gelişimi o kadar büyük ki, Woking takımı Red Bull'a Takımlar Şampiyonası için meydan okuyor ve aralarındaki fark sadece 42 puan.

İki sürücüsünün de büyük puanlar kazanmasından faydalanan McLaren, Sergio Perez'in Çin'deki son podyum sonucundan bu yana Red Bull'un 213 puanına karşı 270 puan topladı.

Ancak McLaren, Takımlar Şampiyonasında Red Bull'u kovalarken, Max Verstappen Sürücüler Şampiyonasında hakimiyetini sürdürüyor ve Norris'in 78 puan önünde. Piastri ise bir 32 puan daha geride ve dördüncü sırada yer alıyor.

Eski Bridgestone lastik mühendisi Kees van de Grint ise, gelecek sezon Verstappen'e meydan okuyacak McLaren sürücüsünün Piastri olacağına inanıyor.

Norris'in 2025'te Hollandalı'nın en büyük tehdidi olup olmayacağı sorulduğunda, "Sanmıyorum. Hayır, Piastri daha olası." diye yanıtladı.

F1 yorumcusu Kalff da konuyla ilgili olarak, "Avusturya'dan da hiçbir şey öğrenmediğini düşündüğüm örnekler vardı. Verstappen'in arkasında bir hata yapıyor, sonra aynı hatayı tekrar düzlüğün sonunda yapıyor. Yine yanlış pozisyonu seçiyor. O zaman Max'ı asla geçemezsin."

"Piastri, onu hemen nasıl geçebileceğini gösteriyor. Norris'in çok deneyimi var ama ben etkilenmedim."

"Eğer McLaren ve Red Bull'un rekabet edebilecek araçları olursa, Oscar Piastri Max Verstappen'in rakibi olacaktır." dedi

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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