Kalff: "Norris bu podyumların kıymetini bilmeli"

Lando Norris padokta büyük saygı görse de, henüz başarıları arasında Formula 1 zaferi yok.

Bu sezon altı ikincilikle birkaç kez mutlu sona yaklaştı ancak henüz en üst basamağa tırmanamadı.

Nick Heidfeld ile beraber, F1 tarihinde yarış kazanamadan en çok podyuma çıkan pilot olma ünvanını paylaşan Lando Norris, kazanamadığı için hayal kırıklığı yaşıyordu.

Fakat Viaplay programı In the Slipstream'in yorumcusu Allard Kalff, Norris'in podyumlarının değerini bilmesinin iyi olacağını söyledi.

Analist, "Max Verstappen olmadığınız sürece nadiren kazanırsınız."

"Neredeyse hiç kazanamazsınız, bu yüzden podyumlar el üstünde tutmanız gereken bir şey."

"Hiç podyuma çıkmamış pek çok kişi var. Onlar [Norris'ten] çok daha fazla üzgün olmalılar! (gülüyor) Eğer depresyona girmek istiyorsanız Formula 1'de yarışmalısınız." dedi.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, battles with Lando Norris, McLaren MCL60

Eski Bridgestone mühendisi Kees van de Grint de meslektaşına katıldı.

"Formula 1'de yarışmak zaten değer vermeniz gereken bir şey. O zaman -tırnak içinde- en iyi 20, 22 kişi arasına girersiniz."

"Eğer bir kez podyuma çıkarsanız, bu büyük bir başarıdır."

"Formula 1'de yarışmış ama podyumun yakınından bile geçememiş büyük bir grup var."

Yine de Norris'in kazanamadığı için mutsuz olduğunu kabul ediyor.

"Nihai hedef kazanmaktır. Ondan sonra hedef şampiyonluk olacak."