Kalff: "Norris bu podyumların kıymetini bilmeli"
Brezilya'daki F1 yarışının ardından McLaren pilotu Lando Norris, pek de arzu edilmeyen bir rekoru elinde tutuyor fakat Viaply yorumcusu Allard Kalff'a göre elde ettiği podyumların değerini bilmeli.
Lando Norris padokta büyük saygı görse de, henüz başarıları arasında Formula 1 zaferi yok.
Bu sezon altı ikincilikle birkaç kez mutlu sona yaklaştı ancak henüz en üst basamağa tırmanamadı.
Nick Heidfeld ile beraber, F1 tarihinde yarış kazanamadan en çok podyuma çıkan pilot olma ünvanını paylaşan Lando Norris, kazanamadığı için hayal kırıklığı yaşıyordu.
Fakat Viaplay programı In the Slipstream'in yorumcusu Allard Kalff, Norris'in podyumlarının değerini bilmesinin iyi olacağını söyledi.
Analist, "Max Verstappen olmadığınız sürece nadiren kazanırsınız."
"Neredeyse hiç kazanamazsınız, bu yüzden podyumlar el üstünde tutmanız gereken bir şey."
"Hiç podyuma çıkmamış pek çok kişi var. Onlar [Norris'ten] çok daha fazla üzgün olmalılar! (gülüyor) Eğer depresyona girmek istiyorsanız Formula 1'de yarışmalısınız." dedi.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, battles with Lando Norris, McLaren MCL60
Eski Bridgestone mühendisi Kees van de Grint de meslektaşına katıldı.
"Formula 1'de yarışmak zaten değer vermeniz gereken bir şey. O zaman -tırnak içinde- en iyi 20, 22 kişi arasına girersiniz."
"Eğer bir kez podyuma çıkarsanız, bu büyük bir başarıdır."
"Formula 1'de yarışmış ama podyumun yakınından bile geçememiş büyük bir grup var."
Yine de Norris'in kazanamadığı için mutsuz olduğunu kabul ediyor.
"Nihai hedef kazanmaktır. Ondan sonra hedef şampiyonluk olacak."
Hill: "Hollandalı taraftarlar bile daha fazla mücadele istiyor"
Hill: "Hollandalı taraftarlar bile daha fazla mücadele istiyor" Hill: "Hollandalı taraftarlar bile daha fazla mücadele istiyor"
McLaren, Brezilya GP'de yeniden start ile Verstappen'in kaderini değiştirmeye çalışmış
McLaren, Brezilya GP'de yeniden start ile Verstappen'in kaderini değiştirmeye çalışmış McLaren, Brezilya GP'de yeniden start ile Verstappen'in kaderini değiştirmeye çalışmış
Norris: "Verstappen'i zorlamaya çalışmak sadece yarışımı mahvederdi"
Norris: "Verstappen'i zorlamaya çalışmak sadece yarışımı mahvederdi" Norris: "Verstappen'i zorlamaya çalışmak sadece yarışımı mahvederdi"
McLaren: "Norris daha iyi bir start alsaydı da sprint yarışını kazanamazdı"
McLaren: "Norris daha iyi bir start alsaydı da sprint yarışını kazanamazdı" McLaren: "Norris daha iyi bir start alsaydı da sprint yarışını kazanamazdı"
McLaren: "Aracı anlamak için bazı şeyleri 'yapboz' gibi bir araya getirmeliyiz"
McLaren: "Aracı anlamak için bazı şeyleri 'yapboz' gibi bir araya getirmeliyiz" McLaren: "Aracı anlamak için bazı şeyleri 'yapboz' gibi bir araya getirmeliyiz"
Tsunoda ile yaşadığı temas Piastri'nin yarışını tehlikeye sokmuş
Tsunoda ile yaşadığı temas Piastri'nin yarışını tehlikeye sokmuş Tsunoda ile yaşadığı temas Piastri'nin yarışını tehlikeye sokmuş
Son Haberler
Massa: "FIA, kendi çıkarlarını değil, F1'in çıkarlarını korumalı"
Massa: "FIA, kendi çıkarlarını değil, F1'in çıkarlarını korumalı" Massa: "FIA, kendi çıkarlarını değil, F1'in çıkarlarını korumalı"
Monza ve Imola, en az 2030'a kadar F1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
Monza ve Imola, en az 2030'a kadar F1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor Monza ve Imola, en az 2030'a kadar F1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu
Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu
MotoGP Malezya 1. antrenman: Martin hızlı başladı
MotoGP Malezya 1. antrenman: Martin hızlı başladı MotoGP Malezya 1. antrenman: Martin hızlı başladı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar