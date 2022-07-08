Kafası karışan Alonso, F1 yarış kurallarının açıklığa kavuşmasını istiyor

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Bu sezon bazı pilotların cezalardan kaçtığını hisseden İspanyol pilot, cuma günü yapılacak olan sürücüler toplantısında F1'in yarış direktöründen kurallarla ilgili bir açıklığa kavuşturma istemeyi planladığını söyledi.

Charles Leclerc'in düzlükte zikzak çizerek ilerlemesinin ardından ceza almamasına 'şaşıran' Alonso, aynı zamanda Sergio Perez'in Leclerc'le savaşırken pist limitlerini geçmesinin ardından yarışmaya devam etmesine izin verilmesini de sorgulamış.

Alonso şu ifadeleri kullandı: ''Bu konuyu yarınki toplantıda dile getireceğiz. Dürüst olmak gerekirse yarışı pazartesi günü izledim ve Leclerc'in düzlükteki hareketleri, Charles, Checo ve Hamilton arasındaki hamleleri televizyonda ve onların arkasında izlemesi keyifliydi.''

''Fakat bu yılın başında, pistin dışına çıkmaya izin verilmiyordu. Oldukça açıktı. Şimdi ise pist dışına çıkıp, kaçış alanına girip sonrasındaki virajda mücadeleye devam etmeye müsaade var. Yani bu, şu ana kadar gördüğümüzden tamamen farklı. Bunu açıklığa kavuşturmak çok ilginç olacak.''

Alonso, Silverstone'da yaşananların arasında anlamadığı başka taraflar da olduğunu belirtti.

''Bence konuşmamız gerekiyor. Görüldüğü üzere yan yana giderken birini pist dışına iterseniz, farklı virajlarda farklı senaryolar ve manevralar olabilir. Bu, yargılaması her zaman daha zor olan bir şey.''

''Fakat bize söylenen ve çok dikkatli denetlenecek olan şey beyaz çizgiydi. Silverstone'da böyle olmadı.''

''Yani, Miami'de bir virajda pist dışına çıktım ve FIA'ya göre avantaj kazanmış oldum ve bu avantajı kazanmış olduğumu düşünecekler ki bunu geri verdim.''

''Şimdi ise açıkça bir avantaj vardı çünkü bir sonraki virajda içeriden veya dışarıdan savaşabilirdiniz. Fakat ceza verilmedi. Yani, kafam çok karışık.''

Alonso aynı zamanda yarış kurallarıyla ilgili sorularının, hakemleri eleştirmekten ziyade herkese neyin izin verilip verilmediğiyle ilgili bir açıklık getirmek konusunda olduğunu söylüyor.

''Onlar zor bir iş yapıyor. Bizim burada onlara yardımcı olmaya çalışmamız gerekiyor, yani Silverstone'da yapılanın doğru veya yanlış olduğunu söylemiyorum. Benim söylediğim şey şu ki, kuralları daha iyi anlamamız gerek ve onlara yardım etmek için buradayız.''

''Onlar bize yardımcı oluyor ve yarışı denetliyor. Hepimizin aynı görüşte olduğundan emin olmalıyız.''

Fernando Alonso, Alpine A522, kicks up sparks Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images