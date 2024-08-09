Kadın çalışanın iddiası reddedildi, Horner davası sona erdi
Red Bull, Formula 1 patronu Christian Horner'a yönelik yapılan soruşturmanın sonucuna yönelik itirazı reddetti.
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Horner, 2024 F1 sezonunu öncesinde, bir kadın çalışan tarafından görevini suistimal ettiği iddialarıyla karşı karşıya kalmış, bu da Red Bull tarafından bağımsız bir soruşturma yürütmesine yol açmıştı.
Sekiz hafta süren soruşturmanın ardından Horner'a yönelik şikayetler reddedildi. Soruşturma sonucunda açığa alınan kadın çalışan, bunun üzerine itiraz etme kararı aldı.
Red Bull GmbH tarafından Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, başka bir bağımsız avukat tarafından ele alınan bu itiraz da reddedildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu yılın başlarında Christian Horner hakkında yapılan şikâyet soruşturma altına alındı."
"Şikâyet, şirket prosedürleri çerçevesinde, şikâyeti reddeden bağımsız bir avukatın atanmasıyla ele alındı."
"Şikâyet sahibi itiraz hakkını kullandı ve itiraz başka bir bağımsız avukat tarafından ele alındı. İtiraz sürecinin tüm aşamaları tamamlanmış olup, nihai sonuç olarak itiraz kabul edilmemiştir."
"Avukatın vardığı sonuçlar Red Bull tarafından kabul edilmiş ve benimsenmiştir. Şirket içi süreç sona ermiştir."
"Şirket tüm çalışanlarının mahremiyetine saygı duymaktadır ve şu anda bu konuda kamuoyuna daha fazla açıklama yapmayacaktır."
"Red Bull, en yüksek işyeri standartlarını karşılamaya devam etmekte kararlıdır."
Red Bull F1 takımı artık konunun kapandığını düşünüyor.
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Photo by: Red Bull Content Pool
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