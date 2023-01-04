Jumbo, motor sporlarından çekilse de Verstappen'e destek olmaya devam edecek
Max Verstappen'in kişisel sponsoru Jumbo, yaşanan son gelişmelere rağmen Max Verstappen'e destek olmayı sürdürecek.
Hollandalı süpermarket zinciri Jumbo ani bir kararla motor sporları dünyasından çekilme kararı almıştı ancak şimdilik Max Verstappen'in kişisel sponsoru olarak kalmaya devam edecekler.
Geçen yılın Eylül ayında Jumbo süpermarket zincirinin sahibi ve CEO'su Fritz van Erde, Hollandalı polisler tarafından tutuklanmıştı.
Bunun sebebi Fritz van Erde'nin gayrimenkul anlaşmaları, araba ticareti ve motor sporları sponsorluğu yoluyla kara para aklamasıydı.
Şirket daha sonra sponsorluk faaliyetleriyle ilgili bağımsız bir soruşturma başlatılmasını istedi. Bu açıdan herhangi bir yanlışlık bulunmadı fakat motor sporları dünyasındaki tüm sponsorluk anlaşmaları sona erdirildi.
Yine de Jumbo, çifte dünya şampiyonu Verstappen'in kişisel sponsoru olmaya devam edecek.
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