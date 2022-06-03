Jos: "Yarış kontrol, birkaç damla yağmur gördüğü anda telaşa kapılıyor"

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Formula 1'de mevcut lastikler suyu yeterince tahliye edemediği için genellikle yoğun yağmur şartlarında sürüş yapılamıyor.

Monako GP'nin geç başlamasıyla bu konu bir kez daha gündeme geldi ve eski F1 pilotu Jos Verstappen, çeşitli konularda eleştirilerde bulundu.

Verstappen şöyle dedi: "Açık konuşmak gerekirse Monako yarış hafta sonuyla alakalı çok iyi düşüncelerim yok."

"Bence yarışın tam saatinde başlaması gerekiyordu. Günümüzde yarış kontrol, birkaç damla yağmur gördüğü anda hemen telaşa kapılıyor gibi görünüyor."

"Elbette bu şartlarda kaotik bir başlangıç olurdu ve takımlar hangi lastikleri seçecekleri konusunda şüphe duyardı. Ancak insanların görmek istediği şey tam olarak bu."

"Öylece beklediler ve sonra da start ışıklarıyla ilgili sorunlar olduğu ortaya çıktı. FIA veya sorumlu olan şirket, bu gibi anlarda yedek bir sisteme sahip olduğundan ve ekipmanların düzgün şekilde çalıştığından emin olmalı."

"Sonrasında yarış güvenlik aracının arkasında başladı ve bana göre bu durum yarışın zorluğunu azalttı. Formula 1, rekabetçi ve profesyonel bir spor. Bunun gibi şeyler olmamalı."

"Ayrıca sürücülerin yoğun yağmur lastiklerinde bu kadar az tutuşa sahip olduklarını görmek inanılır gibi değil."

"Bu, sadece son yarışta değil, uzun süredir olan bir şey. Bu konuda bir şeyler yapılması gerekiyor. Lastikler, üç santim suyla baş edebilmeli."

"Bridgestone ve Michelin zamanlarında lastikler bu tür şartlarda gayet iyi çalışırdı."

"Ayrıca günümüzde kırmızı bayraklar çok çabuk çıkıyor. Tsunoda sıralama turlarında sol ön tekerleğini bariyerlere çarptı ve hemen kırmızı bayrak çıktı."

"Bunu yaparak diğer sürücülerin turlarını mahvediyorsunuz."