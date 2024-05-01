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Formula 1

Jos Verstappen'in Newey'in ayrılığı yorumu: "Gelecek için iyi değil"

Jos Verstappen, De Telegraaf ile yaptığı söyleşide Adrian Newey'in ayrılmasının ardından Red Bull Racing'in geleceği konusunda çok endişeli olduğunu açıkladı.

Laurens Stade
Laurens Stade
Güncel:
Jos Verstappen

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Jos Verstappen De Telegraaf'a verdiği demeçte "Takım dağılma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu yılın başlarında bundan korkuyordum." dedi.

Adrian Newey'in ayrılmasıyla Red Bull Racing, son yıllardaki başarısında kilit rol oynayan bir oyuncusunu kaybetmiş oldu. Ne de olsa, dört kez dünya şampiyonu olan Sebastian Vettel ve üç kez F1 şampiyonu olan ve üst üste dördüncü şampiyonluğuna doğru hızla ilerleyen Max Verstappen'in şampiyonluk arabaları onun elinden çıkmıştı. Ancak Newey'nin yalnızca RB17 hiper otomobiline odaklanacağı ve 2025'in başlarında resmi olarak takımdan ayrılacağı açıklandığına göre bu başarı beklenenden daha erken sona erebilir. Endişeli Jos Verstappen, "İç barış için kilit kişilerin takımda kalması önemlidir. Şu anda durum böyle değil. Newey ayrılıyor ve bu yılın başlarında Helmut [Marko] da gönderilecek gibi görünüyordu. Bu gelecek için iyi değil." dedi.

Newey ilk tepkisinde, bayrağı teknik departmandaki genç muhafızlara devretmek için "iyi bir zaman" olduğunu düşündüğünü ve yeni bir meydan okuma aramak istediğini belirtti. Ancak arka planda, takım patronu Christian Horner'la alakalı Red Bull içinde yaşanan kargaşa nedeniyle daha fazlası var gibi görünüyordu. Bu yılın başlarında, iddiaların ortaya çıkmasının ve Red Bull'un bir soruşturma başlatmasının hemen ardından Jos Verstappen "Horner görevinde kaldığı sürece gerginlik olacağını" belirtmişti. Eski F1 pilotu "Takım dağılma riski altında. Bu şekilde devam edemez. Patlayacak. Sorunlara neden olan kendisi olduğu halde mağduru oynuyor." demişti.

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