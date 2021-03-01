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Formula 1 / Son dakika

Jos Verstappen'in 1995 yılında kullandığı Simtek satışa çıkarıldı

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Jos Verstappen'in 1995 Brezilya Grand Prix'sinde kullandığı Simtek S951-01 aracı, Officina Caira'da satışa sunulurken, şimdilik fiyatla ilgili herhangi bir bilgi yok.

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Jos Verstappen'in 1995 yılında kullandığı Simtek satışa çıkarıldı

Jos Verstappen, 1995 yılında Benetton'dan ayrılmak zorunda kalmış ve ardından Simtek Grand Prix'ye geçiş yapmıştı. Verstappen burada zaman zmaan iyi performans gösterse de, damalı bayrağı sadece bir kez gördü ve çok geçmeden özel renk düzeniyle yarışan bu küçük ekibin iflas ettiği açıklandı. Verstappen de kendisine başka bir yer bulmak zorunda kaldı.

Satışa sunulan şasi, Verstappen'in 1995 sezonunun açılış yarışı olan Brezilya GP'de kullandığı S951-01 isimli şasi. Verstappen bu araçla, o yarışta sadece 16 tur atarken, sonrasında vites kutusu sorunuyla yolda kalmıştı.

Bu araç daha sonra takım arkadaşı Domenica Schiattarella tarafından kullanıldı. İtalyan sürücü, S951-01'le Arjantin, San Marino, İspanya ve Monako GP'de yarışırken, en iyi sonucu dokuzunculuktu.

1995 Simtek, takım sahibi ve teknik direktör Nick Wirth tarafından tasarlandı. Bu tasarım, S941 olan adlandırılan selefinden biraz daha rekabetçiydi ancak son pozisyonlar için savaşmaya devam etti.

Aracı hazırlamak için harcanan paralar, MTV sponsorluğunda F1 ekibinin borçlarını daha da artırınca, takım iflas bayrağını çekti.

Officina Caira'da satışa sunulan bu araçta Ford Cosworth'ün 3 litrelik V8 motoru bulunuyor ve araç şu anda çalışır durumda.

Şimdilik fiyatla ilgili bir açıklama mevcut değil ve alıcılar istedikleri takdirde web sitesi üzerinden fiyat talebinde bulunabiliyorlar.

Domenico Schiattarella, Simtek S951 Ford

Domenico Schiattarella, Simtek S951 Ford
1/4

Fotoğraf: Ercole Colombo

Domenico Schiattarella, Simtek S951 Ford

Domenico Schiattarella, Simtek S951 Ford
2/4

Fotoğraf: Ercole Colombo

Jos Verstappen, Simtek S951 Ford

Jos Verstappen, Simtek S951 Ford
3/4

Fotoğraf: LAT Images

Jos Verstappen, Simtek S951 Ford

Jos Verstappen, Simtek S951 Ford
4/4

Fotoğraf: LAT Images

Chadwick, Williams'ın gelişim pilotu olmaya devam edecek

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Jos Verstappen
Takımlar Simtek
Editör Ronald Vording

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