Jos Verstappen'e göre Horner, kendisinin Legends Parade'e katılmasını engellemiş
Jos Verstappen, Red Bull takım patronu Christian Horner'ın engellemeleri sebebiyle sürüş yapacağı Legends Parade'e katılmayacağını açıkladı.
Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing, Jos Verstappen ile birlikte
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Jos Verstappen'in Horner ile olan kavgası bu hafta sonu Avusturya Grand Prix'si boyunca manşetlerde yer aldı ve eski F1 pilotu Horner'ı, Legends Parade'e katılmasını engellemekle suçladı.
Red Bull Ring'de birkaç eski otomobilin pistte gösteri turları attığı gösteride Jos Verstappen, Sebastian Vettel'in şampiyonluk kazanan 2012 model RB8'ini kullanacaktı.
Ancak Jos Verstappen cuma günü etkinlikten çekildiğini açıkladı ve Horner'ı katılımını engellemekle suçladı.
Jos Verstappen, Viaplay'e verdiği demeçte, "Bence bu üzücü, katılmayı çok isterdim."
"Ama her şeyin nasıl gittiğini ve nasıl engellendiğini duyduğumda o zaman 'Eğer ekibimizden birileri bu kadar karşı çıkıyorsa, bunu yapmak zorunda değilim' dedim." dedi.
Jos Verstappen ayrıca Horner'ın, Jos'un etkinliğe dahil olması halinde herhangi bir fotoğraf çekimini engellemekle tehdit ettiğini iddia etti.
Jos Verstappen, Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
"Duyduğuma göre, beni durdurmak için elinden gelen her şeyi yapmış."
Jos Verstappen'in Horner ile arasındaki anlaşmazlık bu yılın başlarında Red Bull patronunun uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla soruşturulmasıyla başladı. Horner daha sonra aklanmıştı.
Tüm bunlara rağmen Jos Verstappen, oğlu Max'in 'bu olayla ilgisi olmadığını' vurguladı.
"Biraz üzücü ama bunu unutacağız, hayatımıza devam edeceğiz ve Max için en iyisi ne ise o olacak. Umarım uzun süre kazanan bir araç yaparlar."
"O zaman Max iyi olacak ve ben de onun iyi kalması için her şeyi yapacağım. Ama bu durum ortadan kalkar kalkmaz ne olacağını biliyorum."
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