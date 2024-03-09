Jos Verstappen'den yeni açıklama: "Horner olayını kapatmak için artık çok geç"

Jos Verstappen, Christian Horner'a karşı başlatılan soruşturmanın ardından ilk kez Daily Mail'e konuşmuş ve Horner'ı hedef alan sözler sarf etmişti.

Horner geçtiğimiz günlerde Jos'la konuştuğunu ve artık aklandığı için konunun üzerini kapatmanın "en iyisi olacağını" belirtmişti.

Fakat Belçika'daki Hannut Rallisi'ne katılan Jos, MailOnline'a özel bir demeç vererek niyetinin bu olmadığını ortaya koydu.

Jos şöyle konuştu: "(Davadaki) Kadının yaşadıklarına karşı sempati besliyorum fakat neler olacağını göreceğiz."

"Bence olayın üzerini çizmek için artık çok geç. Eğer istediği buysa, tamam ama bunun mümkün olacağını sanmıyorum."

"Sorun yaratacağı için daha fazla konuşmak istemiyorum."

"Benim için en önemli şey Max'in mutlu olması, benim için önemli olan bu. Sadece onun mutlu olmasını istiyorum."

Jos Verstappen with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team Fotoğraf: Jon Noble

Kadının akıbetiyle ilgili Jos, "Red Bull, onunla ilgili ne yapacağını biliyor gibi görünüyor. Bekleyip görmek lazım."

"Ona neler olduğu konusunda tam olarak bilgi sahibi değilim."

"Fakat tüm bu olup bitenlerin Max üzerinde etkisi var."

"İlk antrenmanda üçüncü sıradaydı ve tek duyduğumuz şey Horner'la ilgili olup bitenlerdi."

"Horner'ın geçen gün katıldığı basın toplantısında Max, araç, performansı ve yarış hakkında konuşmamız gerekirken hep kendisi ve sorunları konuşuldu."

"Kalmasının sorunlara yol açacağını düşündüğümü zaten söylemiştim."

"Bence Christian'ın 'beni yalnız bırakın' demesi için çok geç fakat Taylandlı hissedarın desteğine sahip, bu yüzden sezonun geri kalanında takımda kalacağını düşünüyorum."

"Kalmasının kötü olacağını söylemiştim, tüm bu durum takım için gerçekten iyi değil." dedi.

Geçen hafta sonu Bahreyn'de yapılan yarışın ardından baba Verstappen ve Horner bir misafirhanede hararetli bir şekilde konuşurken görüntülendi.

Ancak Verstappen snr tartışma iddialarına gülüp geçti ve şunları söyledi: "Bu daha önce, Cuma günü oldu, yarıştan önceydi."

"Bana 'Bana güveniyor musun? Oğlun için her şeyi yaparım' diyordu. Ellerimizi kullanarak konuşuyorduk, kavga etmedik."

"Cuma günü ofiste bu şekilde biraz tartıştık ve ben dışarı çıktım. Daha sonra yanıma geldi ve 'Tebrikler, iyi yarış' dedi."