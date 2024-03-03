Jos Verstappen'den şok sözler: "Horner suçlu olmasına rağmen mağduru oynuyor"

Horner için oldukça yoğun geçen bir dönem oluyor ve Bahreyn'deki dublenin ardından konu biraz geri planda kalsa da, Jos Verstappen'in yaptığı son açıklamalarla gündem bir kez daha İngiliz patron oldu.

Horner, bir kadın çalışan tarafından kendisine karşı yöneltilen iddiaların ardından Red Bull tarafından soruşturmaya tabi tutuldu.

Horner'ın davranışlarına ilişkin sekiz hafta süren soruşturma, Çarşamba günü Red Bull'un iddiaları reddetmesi ve Horner'ı aklamasıyla sona erdi.

Fakat sadece 24 saat sonra, Horner'ın görevden alınması adına isimsiz bir göndericiden F1'in en üst düzey isimlerine kanıtlar gönderildi.

Horner tartışmaların ortasında sağlam bir duruş sergiledi ve takımın Bahreyn'de duble yapmasına yardım etti.

Fakat Verstappen Sr, Horner'ın gitmesi için çağrıda bulunarak herkesi şaşırttı.

İngiliz gazetesi Daily Mail'e konuşan Jos şunları söyledi: "O görevde kaldığı sürece burada gerilim olacak."

"Takım parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu şekilde devam edemez; bir noktada patlak verecek."

"Sorunlara neden olan kendisi olduğu halde mağduru oynuyor."

Geri Horner and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, celebrate at the podium ceremony Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Baba Verstappen'den gelen bu sert sözler, aralarındaki yakınlık göz önüne alındığında epey önemli görünüyor.

Max Verstappen ise genellikle bu konular hakkında yorum yapmamayı tercih ediyor.

Cuma gecesi Horner'a inanıp inanmadığı sorulan Hollandalı pilot şunları söyledi: "Christian'ın takım içinde nasıl çalıştığına baktığımda, inanılmaz bir takım patronu olduğunu görüyorum."

"Yani performans açısından bunu sorgulayamazsınız. Ben de bununla ilgileniyorum."

"Christian'la çok konuşuyorum; hafta boyunca kendini tamamen takıma adamış durumda."

"Muhtemelen biraz dikkati dağınık ama performans için burada.."

"Biz de sadece işin performans kısmına odaklanıyoruz ve birlikte çalışıyoruz."

Baba Verstappen'in, perde arkası güç oyununa dahil olduğuna dair çılgın söylentiler var.

Ancak eski F1 pilotu bu iddiaları reddetti.

"Bu mantıklı olmaz. Max burada bu kadar iyi giderken ben bunu neden yapayım?"