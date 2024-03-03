Jos Verstappen'den şok sözler: "Horner suçlu olmasına rağmen mağduru oynuyor"
Üç kez Formula 1 dünya şampiyonu Max Verstappen'in babası Jos Verstappen, Christian Horner'ın takım patronluğundan istifa etmesini istiyor.
Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing, Jos Verstappen ile birlikte
Mark Sutton / Motorsport Images
Horner için oldukça yoğun geçen bir dönem oluyor ve Bahreyn'deki dublenin ardından konu biraz geri planda kalsa da, Jos Verstappen'in yaptığı son açıklamalarla gündem bir kez daha İngiliz patron oldu.
Horner, bir kadın çalışan tarafından kendisine karşı yöneltilen iddiaların ardından Red Bull tarafından soruşturmaya tabi tutuldu.
Horner'ın davranışlarına ilişkin sekiz hafta süren soruşturma, Çarşamba günü Red Bull'un iddiaları reddetmesi ve Horner'ı aklamasıyla sona erdi.
Fakat sadece 24 saat sonra, Horner'ın görevden alınması adına isimsiz bir göndericiden F1'in en üst düzey isimlerine kanıtlar gönderildi.
Horner tartışmaların ortasında sağlam bir duruş sergiledi ve takımın Bahreyn'de duble yapmasına yardım etti.
Fakat Verstappen Sr, Horner'ın gitmesi için çağrıda bulunarak herkesi şaşırttı.
İngiliz gazetesi Daily Mail'e konuşan Jos şunları söyledi: "O görevde kaldığı sürece burada gerilim olacak."
"Takım parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu şekilde devam edemez; bir noktada patlak verecek."
"Sorunlara neden olan kendisi olduğu halde mağduru oynuyor."
Geri Horner and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, celebrate at the podium ceremony
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Baba Verstappen'den gelen bu sert sözler, aralarındaki yakınlık göz önüne alındığında epey önemli görünüyor.
Max Verstappen ise genellikle bu konular hakkında yorum yapmamayı tercih ediyor.
Cuma gecesi Horner'a inanıp inanmadığı sorulan Hollandalı pilot şunları söyledi: "Christian'ın takım içinde nasıl çalıştığına baktığımda, inanılmaz bir takım patronu olduğunu görüyorum."
"Yani performans açısından bunu sorgulayamazsınız. Ben de bununla ilgileniyorum."
"Christian'la çok konuşuyorum; hafta boyunca kendini tamamen takıma adamış durumda."
"Muhtemelen biraz dikkati dağınık ama performans için burada.."
"Biz de sadece işin performans kısmına odaklanıyoruz ve birlikte çalışıyoruz."
Baba Verstappen'in, perde arkası güç oyununa dahil olduğuna dair çılgın söylentiler var.
Ancak eski F1 pilotu bu iddiaları reddetti.
"Bu mantıklı olmaz. Max burada bu kadar iyi giderken ben bunu neden yapayım?"
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Wolff: "Horner soruşturmasında hüküm vermek takımların değil, FIA'nın görevi"
Wolff: "Horner soruşturmasında hüküm vermek takımların değil, FIA'nın görevi" Wolff: "Horner soruşturmasında hüküm vermek takımların değil, FIA'nın görevi"
Horner: "Bizim açımızdan mükemmel bir sezon açılışı oldu"
Horner: "Bizim açımızdan mükemmel bir sezon açılışı oldu" Horner: "Bizim açımızdan mükemmel bir sezon açılışı oldu"
FIA, Horner davasının spora zarar verdiğine inanıyor!
FIA, Horner davasının spora zarar verdiğine inanıyor! FIA, Horner davasının spora zarar verdiğine inanıyor!
Son Haberler
Magnussen: "Kış boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık"
Magnussen: "Kış boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık" Magnussen: "Kış boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!
Szafnauer: "Alpine, yöneticilerin verdiği kötü kararlarla bu hale geldi"
Szafnauer: "Alpine, yöneticilerin verdiği kötü kararlarla bu hale geldi" Szafnauer: "Alpine, yöneticilerin verdiği kötü kararlarla bu hale geldi"
Wolff: "En hızlı araç Red Bull'dayken, Verstappen Mercedes'i tercih etmez"
Wolff: "En hızlı araç Red Bull'dayken, Verstappen Mercedes'i tercih etmez" Wolff: "En hızlı araç Red Bull'dayken, Verstappen Mercedes'i tercih etmez"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar