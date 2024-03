Jos Verstappen'den şok sözler: "Horner suçlu olmasına rağmen mağduru oynuyor"

Horner için oldukça yoğun geçen bir dönem oluyor ve Bahreyn'deki dublenin ardından konu biraz geri planda kalsa da, Jos Verstappen'in yaptığı son açıklamalarla gündem bir kez daha İngiliz patron oldu.

Horner, bir kadın çalışan tarafından kendisine karşı yöneltilen iddiaların ardından Red Bull tarafından soruşturmaya tabi tutuldu.

Horner'ın davranışlarına ilişkin sekiz hafta süren soruşturma, Çarşamba günü Red Bull'un iddiaları reddetmesi ve Horner'ı aklamasıyla sona erdi.

Fakat sadece 24 saat sonra, Horner'ın görevden alınması adına isimsiz bir göndericiden F1'in en üst düzey isimlerine kanıtlar gönderildi.

Horner tartışmaların ortasında sağlam bir duruş sergiledi ve takımın Bahreyn'de duble yapmasına yardım etti.

Fakat Verstappen Sr, Horner'ın gitmesi için çağrıda bulunarak herkesi şaşırttı.

İngiliz gazetesi Daily Mail'e konuşan Jos şunları söyledi: "O görevde kaldığı sürece burada gerilim olacak."

"Takım parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu şekilde devam edemez; bir noktada patlak verecek."

"Sorunlara neden olan kendisi olduğu halde mağduru oynuyor."

Horner and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, celebrate at the podium ceremony

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images