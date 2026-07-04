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Formula 1 Britanya GP

Jos Verstappen’den Brundle’ın Red Bull iddialarına yanıt: "Bir aptal daha"

Max Verstappen'in babası Jos Verstappen, Sky Sports yorumcusu Martin Brundle’ın iddialarına sosyal medya üzerinden sert bir yanıt verdi.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Jos Verstappen

Jos Verstappen

Fotoğraf: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

Martin Brundle, Max Verstappen’in Red Bull’dan ayrılma ihtimalini değerlendirirken şu ifadeleri kullanmıştı: "Verstappen ekibi bir dönem Red Bull yönetimini değiştirmek istemişti, değil mi? Bu işin üzerine çok kararlı bir şekilde gittiler.” 

“Her şey Christian Horner ile başladı; ardından Adrian Newey, Helmut Marko ve Jonathan Wheatley ile devam etti. Şimdi Paul Monaghan’ın da ayrılacağını biliyoruz. Bence Verstappen ekibi, Red Bull’daki bazı isimleri temizleme konusunda biraz fazla başarılı bir iş çıkardı."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Silverstone'da oğluna destek olmak için padoğa gelen Jos Verstappen, Brundle'ın bu iddialarını içeren bir paylaşıma internet üzerinden, "Neler olduğunu bildiğini sanan bir aptal daha" yorumunu yaptı.

Bu olay, Jos Verstappen'in gerçeği yansıtmadığını düşündüğü açıklamalar yapan analistlerle ilk anlaşmazlığı değil. Hollandalı eski pilot, son dönemde benzer eleştirilerde bulunan Ralf Schumacher ve Juan Pablo Montoya gibi isimleri de hedef almıştı.

Daha öncesinde uluslararası medyanın eski pilotlara konuşma alanı tanımasını anlayamadığını belirten Jos Verstappen, özellikle Montoya'nın Formula 1'in resmi yayın kanalında eleştiri yapabilmesine büyük tepki göstermişti.

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