Jos Verstappen: "Yeni anlaşmayla Verstappen, Ricciardo'dan daha fazla kazanıyor"

Max Verstappen bu yılın başında Red Bull ile uzun vadeli yeni bir anlaşma imzaladı ve bu anlaşmayla maaşının yaklaşık 30 milyon euroyu bulduğu iddia ediliyordu.

Renault'ya geçiş yapan Daniel Ricciardo'nun 20 milyon euro civarında kazandığı düşünüldüğünde, Verstappen'in önünde sadece Lewis Hamilton ile Sebastian Vettel kalmış oldu.

Baba Verstappen, oğlunun Mercedes'e neden geçmediği hakkında açıklamalarda bulunurken, anlaşma hakkında detaylar verdi.

Jos, "Mercedes'e geçiş fikri, etraftaki insanların muhtemelen hoşuna giden bir şey ama belki de o kadar da iyi bir fikir değildir."

"Bir Formula 1 takımında iki tane birinci pilot olmamalı ve görünüşe bakılırsa Hamilton, iki yıl daha Mercedes'te kalacak. Ek olarak finansal anlamda böyle bir anlaşma yapmaları da zor olacak."

"Max burada kalmak istedi çünkü kendisini iyi hissediyor. Bence en önemli şey bu. Kararla ilgili son sözü Max söylüyor."

"Belki başka takımlarda da seçeneklerimiz vardı ancak bunun için doğru zaman değildi."

"Başka bir takıma geçmek galibiyeti garanti etmez. Belki de Red Bull özel şeyler yapabilir. Önemli olan bizim kalma kararı vermiş olmamız. Diğer takımlarda Max'in şu anda bulunduğu pozisyona gelmesi zor olurdu. Bu, en azından birkaç yılını alırdı."

"Red Bull çok fazla yatırım yaptı ve Max, Red Bull ve Honda ile gerçekten başarılı olmak istiyor. Umarım bu yıl Mercedes'e daha yakın olabiliriz ama göreceğiz." dedi.

Jos, oğlunun ne kadar para kazanacağı sorusuna ise, “Max yeni anlaşmaya çok iyi para kazanıyor. Maaş olarak en yüksek ücretli pilotlar arasında ilk iki ya da üçtedir. "

"Helmut Marko onu çok takdir ediyor. Renault'ya giden Daniel Riccairdo kesinlikle daha az para kazanıyor."

"Lewis'e kıyasla bilmiyorum. Çünkü ne kadar kazandığını bilmiyorum. Ama bizim için her şeyin iyi olduğunu söyleyebilirim."

"Önümüzdeki üç yıl için zaten bir sözleşmesi olmasından ötürü gerçekten rahatladım. Söylediğim gibi iyi miktarda para kazanıyor. Renault ile Ricciardo arasındaki anlaşmanın daha düşük bir değerde olduğuna inanıyoruz." yanıtını verdi.

Red Bull patronu Christian Horner da Max Verstappen ile olan anlaşmadan memnun.

"Tüm spekülasyonları zamanında, hızlı şekilde durdurmamız iyi oldu. Her iki tarafın da arzusu anlaşmayı hızlı bir şekilde yapmaktı. Birbirimize güveniyoruz. Bu açıdan hayatımdaki en net görüşmelerden biriydi ve hemen sona erdi."

Christian Horner, Hamilton'ın ne yapacağı sorusuna ise, "Seçenekleri biraz kısıtlı. Ferrari'ye geçiş, onu Mercedes'e kıyasla daha iyi bir konuma mı getirecek yoksa tam tersi mi olacak? Kim bilir? Bunu umursamıyoruz. Bu senaryoda yer almadığımız için mutluyum". yanıtını verdi.