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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Jos Verstappen: "Wolff'un artık beni aramasına gerek yok"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen'in babası Jos, yıllardır kendisini düzenli olarak arayan Mercedes patronu Toto Wolff'un artık bunu yapmasına gerek olmadığını söylüyor.

Jos Verstappen: "Wolff'un artık beni aramasına gerek yok"

Red Bull ve Mercedes bu yıl kıyasıya bir rekabet içerisine girmiş durumdalar. Hem takım yönetimleri hem de sürücüler, sezon başından bu yana büyük çekişme içindeler.

Bu gerilim ilk kez Silverstone'da pist üstüne yansıdı ve Lewis Hamilton, Copse Virajı'nda Max Verstappen'le temas yaşadı.

Verstappen büyük bir süratle bariyerlere çarpıp yarış dışı kalırken, 51G kuvvetine maruz kaldığı için hastaneye götürüldü.

Hamilton bu yarışta zafere ulaştı ve galibiyeti kıyasıya kutladı. Aynı şekilde Mercedes takımı da galibiyeti epey kutladı.

Toto Wolff, yarışın ardından Verstappen'in sürüş stilini eleştirmişti ve bazılarına göre bu, sürpriz bir durumdu çünkü Mercedes'in gelecek için Hollandalı pilotu istediği düşünülüyordu.

Hatta Wolff'un zaman zaman Max'in babası Jos'la görüştüğü bile söyleniyordu. Ancak ikili arasındaki ilişki, Silverstone'un ardından dibe vurmuşa benziyor.

F1-Insider.com'a konuşan Jos, "Max'in durumu iyiye gidiyor, şu anda iyi durumda."

"Ancak bu gerçekten sert bir darbeydi. Max temas sonrası soluk soluğa kalmıştı. Bu yüzden nefesini düzene sokmak için başlangıçta hiçbir şey söyleyemedi."

"Orası Max'in virajıydı. Lewis son derece hızlı ve dolayısıyla da tehlikeli bir virajda temas yaşamayı kabul etti."

"Daha fazla mesafe bırakmalıydı. Sonrasında Charles Leclerc ile olan savaşta aynı virajda bunu yaptı."

"Ayrıca eğer meslektaşınız hâlâ hastanedeyse, zaferinizi böyle bir coşkuyla kutlayamazsınız."

"Toto Wolff'a gelirsek, yıllardır birbirimizle iyi temaslara sahibiz, yıllardır sürekli olarak beni arıyordu ve her seferinde ağzımıza bal çalıyordu. Bence herkes bunun sebebini de gayet iyi biliyor."

"Bizimle kazadan sonra temasa geçmedi ve artık bizi aramasına da gerek yok." dedi.

Jos, pazar günü de Hamilton için, "10 saniyelik bir zaman cezasının gerçekten saçma olduğunu düşünüyorum. Bana kalırsa onu diskalifiye etmeleri gerekirdi." demişti.

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