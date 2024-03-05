Jos Verstappen, Suudi Arabistan GP'sine neden katılmayacak?
Christian Horner hakkındaki yorumlarıyla manşetlerde yer alan Jos Verstappen'in bu hafta sonu yapılacak Suudi Arabistan Grand Prix'sine katılmayacağı bildirildi.
Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing, Jos Verstappen ile birlikte
Mark Sutton / Motorsport Images
ESPN, Jos Verstappen'in Horner'ın Red Bull takım patronu olarak kalması halinde Red Bull'un 'parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu' açıklamasının ardından, son Dünya Şampiyonu'nun babasının bu hafta sonu yarışa katılmayacağını bildirdi.
Ancak PlanetF1.com tarafından yarışı kaçırmasının sebebinin yaptığı açıklamalar değil, uzun zamandır planladığı Rallye de Hannut'a katılması olduğu söylendi.
Sr Mail Sport'a verdiği demeçte Jos Verstappen, Bahreyn GP hafta sonunda Horner hakkında şunları söylemişti: "O görevde kaldığı sürece burada bir gerilim olacak."
"Takım parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya."
"Bu şekilde devam edemez, bir yerde patlayacak. Sorunlara neden olan kendisi olduğu halde mağduru oynuyor."
Ancak Horner'ın görevinden ayrılması için arkaplanda çalışmalar yapıp yapmadığı iddiaları sorulduğunda bunu kesin bir dille reddetti.
Verstappen, "Bu mantıklı olmaz. Max burada bu kadar iyi giderken neden böyle bir şey yapayım ki?" diye cevap verdi.
Bu durum, Verstappen'in Red Bull ile 2028 sezonuna kadar sözleşmesi olmasına rağmen, gelecek sezon Lewis Hamilton'ın yerine Mercedes'in radarında olabileceğine dair beklenmedik spekülasyonlara bile yol açtı.
Toto Wolff, Bahreyn Grand Prix'sinin ardından kendisine bu ihtimal sorulduğunda şunları söyledi: "Bence bir pilot her zaman en hızlı aracı seçecektir, her şey temelde bununla ilgilidir."
"Şu anda Red Bull en hızlı araç, dolayısıyla bence öncelik her zaman orası olacaktır."
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