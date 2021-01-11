Jos Verstappen: "Red Bull'un aracı belki de Ferrari'den bile kötüydü"

Max Verstappen, son dönemde Mercedes'in en büyük rakibiydi ve düzenli olarak iki Mercedes sürücüsünü zorladı hatta bazı yarışları iki sürücünün arasında bitirdi.

Hollandalı pilot, Türkiye hariç bitirdiği tüm yarışlarda podyuma çıkarken, sezonu iki galibiyetle üçüncü sırada noktaladı.

Diğer tarafta Alex Albon, aynı araçla podyum mücadelesine girmekte zorlandı ve genel olarak orta grupta mücadele etti.

Jos Verstappen, Formule1.nl ile yaptığı röportajda, Max'in elinden gelen her şeyi yaptığını ve bundan ötürü aracın ne kadar iyi olduğunu anlayamadıklarını söyledi.

Jos, "Max pist üstünde her zaman %110'unu veriyor. Bu, Red Bull Racing aracının ne kadar iyi ya da kötü olduğuna karar vermeyi zorlaştırıyor. Belki de bir Ferrari'den bile kötü olabilir."

"Yapılabilecek tek şey, Max'i takım arkadaşıyla karşılaştırmak." dedi.

Jos, Alex Albon için de, "Alex hem kartingde hem de alt kategorilerde çok iyi performans gösterdi. Ancak geçen yıl büyük zorluklar yaşadı ve Max'e kıyasla belirgin şekilde yavaştı." dedi.

Son olarak Lewis Hamilton hakkındaki soruya, "Lewis inanılmaz derecede güçlü bir pilot. Takım arkadaşına karşı ne durumda olduğunu görebilirsiniz. Mercedes'te işler Hamilton için gerçekten iyi gitti, oysa McLaren'da iyi gitmeyen birkaç yılı vardı. Şampiyon olabilecek bir ekibiniz ve aracınız yoksa şampiyon olamazsınız."

"Eğer Max, Hamilton'ın yanına giderse sorun olacağını düşünmüyorum. Aynı aracı kullansalardı, bu kesinlikle harika olurdu. O zaman kimin en iyisi olduğunu gerçekten karşılaştırabilirdik. Yani bundan memnuniyet duyarım, bence çok güzel bir sezon olurdu. Bence bütün dünyanın beklediği şey bu." yanıtını verdi.