Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Jos Verstappen: "Red Bull'un aracı belki de Ferrari'den bile kötüydü"

paylaşım
yorumlar
Jos Verstappen: "Red Bull'un aracı belki de Ferrari'den bile kötüydü"
Ekleyen:
, Editör

Jos Verstappen, oğlunun her zaman elinden gelenin fazlasını yaptığını ve bundan ötürü Red Bull'un aracının ne kadar iyi olduğunu bilmediklerini söyledi.

Max Verstappen, son dönemde Mercedes'in en büyük rakibiydi ve düzenli olarak iki Mercedes sürücüsünü zorladı hatta bazı yarışları iki sürücünün arasında bitirdi.

Hollandalı pilot, Türkiye hariç bitirdiği tüm yarışlarda podyuma çıkarken, sezonu iki galibiyetle üçüncü sırada noktaladı.

Diğer tarafta Alex Albon, aynı araçla podyum mücadelesine girmekte zorlandı ve genel olarak orta grupta mücadele etti.

Jos Verstappen, Formule1.nl ile yaptığı röportajda, Max'in elinden gelen her şeyi yaptığını ve bundan ötürü aracın ne kadar iyi olduğunu anlayamadıklarını söyledi.

Jos, "Max pist üstünde her zaman %110'unu veriyor. Bu, Red Bull Racing aracının ne kadar iyi ya da  kötü olduğuna karar vermeyi zorlaştırıyor. Belki de bir Ferrari'den bile kötü olabilir."

"Yapılabilecek tek şey, Max'i takım arkadaşıyla karşılaştırmak." dedi.

Jos, Alex Albon için de, "Alex hem kartingde hem de alt kategorilerde çok iyi performans gösterdi. Ancak geçen yıl büyük zorluklar yaşadı ve Max'e kıyasla belirgin şekilde yavaştı." dedi.

Son olarak Lewis Hamilton hakkındaki soruya, "Lewis inanılmaz derecede güçlü bir pilot. Takım arkadaşına karşı ne durumda olduğunu görebilirsiniz. Mercedes'te işler Hamilton için gerçekten iyi gitti, oysa McLaren'da iyi gitmeyen birkaç yılı vardı. Şampiyon olabilecek bir ekibiniz ve aracınız yoksa şampiyon olamazsınız."

"Eğer Max, Hamilton'ın yanına giderse sorun olacağını düşünmüyorum. Aynı aracı kullansalardı, bu kesinlikle harika olurdu. O zaman kimin en iyisi olduğunu gerçekten karşılaştırabilirdik. Yani bundan memnuniyet duyarım, bence çok güzel bir sezon olurdu. Bence bütün dünyanın beklediği şey bu." yanıtını verdi.

Button: "2021'de McLaren'la IndyCar'a geçebilirdim"

Önceki haber

Button: "2021'de McLaren'la IndyCar'a geçebilirdim"

Sonraki haber

Raikkonen: "Pandemi benim için bir şey değiştirmedi"

Raikkonen: "Pandemi benim için bir şey değiştirmedi"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Jos Verstappen: "Red Bull'un aracı belki de Ferrari'den bile kötüydü"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Jos Verstappen: "Red Bull'un aracı belki de Ferrari'den bile kötüydü"

Pilotların 2021 sezonunda kullanacağı numaralar belli oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Pilotların 2021 sezonunda kullanacağı numaralar belli oldu

Claire: "Williams'ı satmak zorundaydık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Claire: "Williams'ı satmak zorundaydık"

Verstappen, Perez'i "yok etmeyi" hedefliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Perez'i "yok etmeyi" hedefliyor

Haug: "Schumacher devam etse, 2014'ten sonra şampiyon olabilirdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haug: "Schumacher devam etse, 2014'ten sonra şampiyon olabilirdi"

Villeneuve Ferrari Sürücü Akademisi'nden hiç etkilenmemiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Villeneuve Ferrari Sürücü Akademisi'nden hiç etkilenmemiş

Sainz Sr: "Oğlum ve Leclerc iyi anlaşacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz Sr: "Oğlum ve Leclerc iyi anlaşacak"

Raikkonen: "Pandemi benim için bir şey değiştirmedi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Pandemi benim için bir şey değiştirmedi"

Son Haberler

Raikkonen: "Pandemi benim için bir şey değiştirmedi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Pandemi benim için bir şey değiştirmedi"

Jos Verstappen: "Red Bull'un aracı belki de Ferrari'den bile kötüydü"
F1 Formula 1 / Son dakika

Jos Verstappen: "Red Bull'un aracı belki de Ferrari'den bile kötüydü"

Button: "2021'de McLaren'la IndyCar'a geçebilirdim"
F1 Formula 1 / Son dakika

Button: "2021'de McLaren'la IndyCar'a geçebilirdim"

Ocon: "Renault'da performans göstermem için üstümde baskı hissetmedim"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Renault'da performans göstermem için üstümde baskı hissetmedim"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Jos Verstappen: "Red Bull'un aracı belki de Ferrari'den bile kötüydü"

1s
2
Formula 1

Pilotların 2021 sezonunda kullanacağı numaralar belli oldu

1g
3
Formula 1

Claire: "Williams'ı satmak zorundaydık"

22s
4
Formula 1

Verstappen, Perez'i "yok etmeyi" hedefliyor

20s
5
Formula 1

Haug: "Schumacher devam etse, 2014'ten sonra şampiyon olabilirdi"

14s

Son Haberler

Raikkonen: "Pandemi benim için bir şey değiştirmedi"
F1

Raikkonen: "Pandemi benim için bir şey değiştirmedi"

Jos Verstappen: "Red Bull'un aracı belki de Ferrari'den bile kötüydü"
F1

Jos Verstappen: "Red Bull'un aracı belki de Ferrari'den bile kötüydü"

Button: "2021'de McLaren'la IndyCar'a geçebilirdim"
F1

Button: "2021'de McLaren'la IndyCar'a geçebilirdim"

Ocon: "Renault'da performans göstermem için üstümde baskı hissetmedim"
F1

Ocon: "Renault'da performans göstermem için üstümde baskı hissetmedim"

Sainz'ın tutarlılığı Ferrari'yi etkilemiş
F1

Sainz'ın tutarlılığı Ferrari'yi etkilemiş

Son Videolar

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.