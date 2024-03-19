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Formula 1 Avustralya GP

Jos Verstappen: "Red Bull'daki huzursuzluk bir süre daha devam edecek"

Jos Verstappen, Red Bull Racing'de takım patronu Christian Horner hakkında açılan soruşturma nedeniyle yaşanan kargaşanın "bir süre daha devam etmesini" bekliyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Raymond Vermeulen, Max Verstappen'in menajeri, Jos Verstappen

Raymond Vermeulen, Max Verstappen'in menajeri, Jos Verstappen

Mark Sutton / Motorsport Images

Sezonun ilk iki yarışı takım patronu Christian Horner'ın kurallara aykırı davrandığı iddiasıyla açılan iç soruşturmanın gölgesinde geçti ve aklanmasına rağmen, hafta sonlarının ana konusu buydu.

Şikayette bulunan personelin açığa alındığı ortaya çıkmıştı ve şimdi soruşturmanın sonucuna itiraz ettiği ortaya çıktı.

Dolayısıyla şimdilik konu kapanmamış gibi görünüyor ve Jos Verstappen de bu durumun uzun bir süre daha devam edebileceğinden şüpheleniyor.

Jos Verstappen, Ardennes Rallisini kazandıktan sonra Sporza'ya şöyle dedi: "Takip etmesi kesinlikle zor."

"Takım içindeki atmosferin sakinleşmesi gerekiyor ancak koşullar göz önüne alındığında bunun bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum.".

Jos "kesinlikle belli bir güç çatışması " yaşandığını da sözlerine ekliyor.

"Göreceğiz. Bu konuda çok fazla bir şey söyleyemem ama umarım kısa süre içinde barış geri gelir ve yarışa konsantre olmaya başlarlar çünkü her şey bununla ilgili."

Max Verstappen'in kendisi de bu konudaki tutumunu açıkça ortaya koydu.

Jos Verstappen, "Max'in kazanmaya devam etmesi bizim için önemli ve kazanıyor da. Araç çok iyi. Onunla mühendisler arasında değişen bir şey yok, bu yüzden bu iyi bir şey."

"Fakat neler olup bittiğine dair çok fazla soru alıyor. Bundan hoşlanmıyor ama bu da Formula 1'in bir parçası." dedi.

Jos Verstappen

Jos Verstappen

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Kemal Şengül
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