Jos Verstappen: "Red Bull, Monako'da Max'e yardım edecek hiçbir şey yapmadı"

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Max Verstappen, dördüncü sıradan başladığı Monako GP'de, Ferrari'nin strateji ve pit stop hatasıyla Charles Leclerc'i geçmiş ve üçüncü olmuştu.

Sergio Perez ise Red Bull'un doğru stratejisiyle liderliği aldı ve kariyerinin üçüncü zaferini elde etti.

Yarışın ardından konuşan Max'in babası Jos, Red Bull'u hedef gösterdi ve takımın stratejilerini eleştirdi.

"Bir baba olarak yarış beni hayal kırıklığına uğrattı. Max'in üçüncülüğü büyük hayal kırıklığıydı. Hepimiz onun için zor bir hafta sonu olduğunu gördük."

"Aracın karakteristiği henüz onun sürüş tarzına uymuyor. Max aracın ön tarafında yol tutuşun düşük olmasından hoşlanmıyor. Özellikle de Monako'daki bu kısa ve yavaş virajlarda, çok hızlı dönen bir araca ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani bu problem Monako'da kendisini gösteriyor."

"Red Bull iyi bir sonuç elde etti fakat Max'in öne çıkmasına yardımcı olacak neredeyse hiçbir şey yapmadı. Üçüncülüğü, Ferrari'nin Charles Leclerc'in ikinci pit stopundaki hataya borçlular."

"Şampiyona lideri olan Max'e, takım tarafından seçilen stratejide yardım edilmedi. Strateji tamamen Checo'nun lehine döndü. Bu beni hayal kırıklığına uğrattı. Şampiyona lideri için durumun farklı olmasını isterdim."

"Perez aslında yarışı, erken pit stop sayesinde kazandı. Takım bunu bir kumar olarak açıklayabilir fakat Gasly örneğine bakarsak, geçiş lastiklerinin yarışın o noktası için en iyi seçim olduğu ortadaydı. Max için böyle bir strateji seçmelerini isterdim. Fakat tabii ki tamamen objektif değilim."

"Sonuç olarak Max'in elinden 10 puanın alındığını düşünüyorum. Zaten iki kez yarış dışı kaldığı göz önüne alındığında her puana ihtiyacımız var. Ferrari'nin özellikle sıralama turlarında daha iyi bir araca sahip olduğunu da unutmayın."

"Max, sıralama turlarında şanssızdı çünkü son denemesinde önemli oranda daha hızlı geliyordu ve Perez'in kazasına kadar ikinciydi. Eğer bunu alabilseydi, o zaman her şey farklı olurdu."

"Bütün bunlar dışında Checo adına mutluyum. Monako'da kazanmak özel bir şey ve umarım keyif alır."

"Şimdi tamamen Bakü ve Kanada'daki yarışlara odaklanmamız gerekiyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool