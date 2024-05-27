Jos Verstappen: "Red Bull dominasyonu geride kaldı"

Red Bull, 2024 sezona şampiyonluğun favorisi olarak başladı ve ilk yarışlarda nispeten iyi performans sergilese de, son yarışlarda durum değişmeye başladı.

Şu anda hem McLaren hem de Ferrari, Red Bull'u yakalamış durumda.

Net tablo için birkaç yarışa daha ihtiyaç olsa da, Jos Verstappen artık Red Bull'un dominasyon günlerinin sona erdiğini söylüyor.

De Telegraaf'a konuşan Jos şöyle dedi: "Red Bull dominasyonu artık geride kaldı."

"Bence gereksiz şeyleri düşünmek yerine yarışa ve kendi aralarındaki iletişime odaklanmalılar."

"Red Bull'un iyi durumda olacağı yarışlar olacak ama bu sorunu nasıl çözeceklerini ben de merak ediyorum."

"Red Bull neler olup bittiğinin farkına varmalı çünkü Ferrari ve McLaren aradaki farkı kapatıyor."

"Max şimdiye kadar bu durumu telafi etmeyi başardı ama Sergio Perez giderek geride kalıyor."