Jos Verstappen, oğlunun 'hile' açıklamasını anlıyor

Yarışın ardından Hollandalı Ziggo Sport'a konuşan Verstappen, Ferrari'nin Austin'de zayıf kalmasının yarıştan önce yakıt akış limitiyle alakalı gönderilen teknik direktifle bağlantılı olduğunu söylemişti.

Max , "Hile yapmayı bıraktığınızda, tabii ki bu olur. Ancak evet, bu konuya baktılar. Bu yüzden şimdi onları yakından takip etmeliyiz." demişti.

Bu açıklama Ferrari'nin tepkisini çekerken, genç pilotun babası Jos oğlunu anladığını ancak böyle açıklama yapmasını doğru bulmadığını söyledi.

Jos "Elbette diğer takımların ne yaptığını ve neler olduğunu asla bilemezsiniz. Ancak verilerde nerede daha hızlı ve nerede daha hızlı olmadığınız görülüyor. Bu hafta sonuna dönüp bakarsak, düzlüklerde 0.3 veya 0.4 saniye daha yavaştık. Önceki yarışlarda düzlüklerde 0.7 veya 0.8 saniye daha yavaş kaldık. Spa'daki ilk sektörde 0.6 veya 0.7 saniye kaybederken, son yarışta durum böyle değildi."

"Ne yaptıklarını veya ne yapmadıklarını bilmiyoruz. Ama gerçek şu ki şimdi daha yavaşlar. Daha önce 0.9 saniye kaybederken, şimdi daha az kaybediyoruz. Ama hile yaptıklarını ispatlayamayız."

"Sonunda kanıtlayamıyoruz ve bu yüzden bir şey söylememek daha iyi. En akıllıca ifadeleri söylememiş olabilir ama Max'i de anlıyorum. Çok hırslı ve kazanmak istiyor. Yaz tatiline girerken iki yarış kazanmıştı. Ama yaz tatilinden dönüyor ve Ferrari'ye karşı hiç şansı olmuyor. Bu hafta sonu ise hiç fark yoktu."

"Bu hafta sonu çıkanlarla hile yaptıklarını söyleyemeyiz."

"Bu konunun açıklığa kavuşmasını sevindim. Herkes Ferrari'nin ne yaptığını merak ediyor. Bu Red Bull için değil, diğer takımlar için de geçerli bir şey. Düzlüklerde bu kadar hızlı olmaları inanılmaz. Hâlâ iyi ve hızlı bir motorları var. Yine herkesi geçiyorlar, ama artık aralarında eskisi kadar aşırı bir fark yok." dedi.