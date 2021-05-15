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Formula 1 Haberler

Jos Verstappen, Mercedes'in bu sezonu da domine etmesinden korkuyor

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Eski Formula 1 pilotu ve Max Verstappen'in babası Jos Verstappen; Red Bull, sezona son yıllardaki en güçlü başlangıçlarından birini yapsa da bu sezonun da Mercedes tarafından domine edilen bir sezona dönebileceğini belirtti.

Jos Verstappen, Mercedes'in bu sezonu da domine etmesinden korkuyor

Jos'un oğlu Max, 7 kez Dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ı tahtından indirmek istiyor. İkili bu sezon her yarışta lastik lastiğe mücadele ederken, bu sezon henüz onlardan başka yarış kazanan bir pilot olmadı.

Verstappen'in sezon boyunca bu mücadeleyi sürdürüp, Hamilton'ı yenmesi hâlâ gerçekçi bir hedef ancak belki de bu hedef şu an, Mart ve Nisan aylarında, Red Bull'un daha güçlü göründüğü ve Imola'da zafere ulaştığı dönemdeki kadar gerçekçi durmuyor.

Mayıs'tan itibaren Hamilton, Portekiz ve İspanya'da net galibiyetler alarak, ikili arasındaki galibiyetleri 3-1'e getirdi ve bu yazı yazılırken, Pilotlar Şampiyonası'nda 14 puan farkla ilk sırada.

Red Bull taraftarları, bu momentum değişikliği ile birlikte Mercedes'in yine sezonu domine etmesinden korkuyor.

De Telegraaf ile gerçekleştirdiği röportajda konu hakkında konuşan Jos, ''Evet bu konudan korkuyorum.''

''Kış testlerinde ve ilk yarışta, Red Bull'un mükemmel bir aracı vardı ancak Mercedes her şeyi çabucak tersine çevirdi.''

''Geçen sezon bizden daha üstün olduklarını hatırlamamız gerek. Evet, birkaç aerodinamik değişikliğe gidildi ancak genel olarak Mercedes hâlâ çok iyi bir araca sahip.'' dedi.

Kariyerinde 106 F1 yarışında yarışmış olan Jos, oğlunun Mercedes'e yakın kalabilmesi için altındaki araçtan her şeyi çıkarması gerektiğini de ekledi.

Jos, ''Mercedes'in lastiklerini daha az aşındırdığını görebiliyorsunuz. Max'ın onlarla kalabilmesi için aracı daha çok zorlaması gerekiyor, bu da lastikleri daha çok aşındırmasına neden oluyor.'' dedi.

Red Bull, normalde sezona yavaş başlayan ancak sene içinde 1 saniyeye kadar gelişebilen bir takım.

Verstappen Sr da bundan dolayı hâlâ ümitli olduğunu belirtti ve Red Bull'un sezon içinde gelişimi ile alakalı şu ifadeleri kullandı: ''Ümit edebileceğimiz tek şey bu. Bir şeyi açıklığa kavuşturayım; Red Bull, Max ve Honda; bu şampiyonluğu kazanabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor.''

''Herkesteki motivasyonu görüyoruz ama bu şu an için yeterli değil gibi duruyor. Gerçekten bir seviye daha yükselmeleri gerek. Tercihen, bu gelişim çabuk olursa güzel olur çünkü aranın çok açılmasına izin veremeyiz. Her alanda gelişmemiz gerek.''

Max Verstappen, Red Bull Racing and Jos Verstappen

Max Verstappen, Red Bull Racing and Jos Verstappen

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Editör Can Çarpıcı

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