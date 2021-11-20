Jos Verstappen, Mercedes'in aracının yasal olmadığını düşünüyor

Mercedes, Silverstone'dan bu yana düzlük performansı anlamında ciddi bir adım attı ve son yarışlarda bu farkın daha da arttığı görüldü.

Brezilya, aradaki hız farkının en belirgin olduğu yarıştı. Lewis Hamilton, rakiplerinden ortalama 25-30 km/s daha hızlı giderken, bazıları bunu yeni motora, bazıları ise arka kanadın esnekliğine bağladı.

Red Bull, Mercedes'in arka kanadının yasal olduğunu düşünmüyor ve bundan ötürü kanadı protesto etmeyi düşünüyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Mercedes'in yeniden "DAS kullandığı" iddia edilmişti. Bu, Mercedes tarafından yalanlandı.

Fakat Mercedes'in cevaplarından tatmin olmayan Jos Verstappen, Mercedes'in direksiyonunun ve arka kanadının yasallığını sorgulayarak, W12'nin incelenmesini istedi.

Jos, özellikle Mercedes'in direksiyonu ileriye ve geriye doğru hareket ettirmesinden rahatsız olduklarını, bunun Mercedes'in iddia ettiği gibi aşınmayla alakalı bir şey olmadığını söyledi.

De Telegraaf'a konuşan Jos, "Mercedes olarak olarak ne yaptıklarını gerçekten çok merak ediyorum. Bir yarıştan diğerine böylesine büyük bir fark yakalamaları, daha önce hayatımda hiç görmediğim bir şey."

"FIA'nın [direksiyona} tıpkı arka kanatta olduğu gibi dikkatle bakması gerektiğini düşünüyorum. Direksiyon, sağa ve sola dönüş yapmak için var. Bir direksiyon neden öne ve arkaya hareket etsin ki? Bu, Mercedes'in iddia ettiği gibi aşnıma ve yıpranmayla alakalı değil. Buna inanmıyorum."

"Resmi olarak böyle bir şey yapmanıza izin verilmiyor. Görüntülere baktığınızda, bir şeylerin yanlış ve tuhaf olduğunu görebilirsiniz."

"Brezilya'da Hamilton'ın eline antrenörü tarafından bir şey tutuşturuluyor ve Lewis [bunu alıp] hemen araca geri dönüp, kokpite giriyor. Bu bana garip geliyor. Max'in orada hiç şansı yoktu. Bana gerçekten, çok ciddi şekilde, izin erilmeyen bir şey yapıyorlarmış gibi geliyor."

"Kaybetmek umrumda değil fakat bunun adil şekilde olması gerekiyor. Mercedes'ten tabii ki korkuyorum, Max de bunu görüyor fakat 'yapabileceğim tek şey olabildiğince hızlı sürmek' diyor." açıklamasını yaptı.