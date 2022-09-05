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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Jos Verstappen: "Mercedes, 2021 Abu Dhabi'den ders çıkartmamış"

Jos Verstappen, Hollanda GP'sinin son turlarında pite girmeyerek galibiyeti kaçıran Lewis Hamilton'ı iğneledi.

Altay Gök
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Jos Verstappen: "Mercedes, 2021 Abu Dhabi'den ders çıkartmamış"
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Zandvoort'ta güçlü bir tempo tutturan ve son 15 tura girilirken yarışı lider götüren Lewis Hamilton, eski takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın start-finiş düzlüğünde yarış dışı kalması nedeniyle çıkan güvenlik aracından etkilendi ve kazanabileceği yarışı dördüncü sırada bitirerek hayal kırıklığı yaşadı.

Hamilton'ın galibiyeti kaybetmesinin en büyük sebeplerinden biri, güvenlik aracı periyodunda lastik değiştirmemesi, arkasındaki üç pilotun (Verstappen, Russell ve Leclerc) ise değiştirmesiydi

Yaşananlar birçok kişiyi 2021 Abu Dhabi GP'sine götürdü; şampiyonun belli olacağı yarışta 53. turda güvenlik aracı piste girmiş, pist üstü pozisyonu korumak için pit stop yapmayan Hamilton'ın bu kararı kendisine şampiyonluğu kaybettirmişti.

De Telegraaf'a yarışı yorumlayan Jos Verstappen, "Çok heyecanlı bir yarıştı, ancak günün sonunda zirveye dönen taraf Red Bull oldu."

"Max tüm lastikleri denedi ve hangi hamurun en iyi performansı vereceğini analiz etti. Mercedes de gayet iyi bir yarış çıkarttı, kazanma şansları vardı. Neyse ki talih bizim yüzümüze güldü."

"Mercedes'in geçen yıl Abu Dhabi'de yaşadıklarından ders çıkarttığını düşünüyordum, ancak görünüş o ki çıkartmamışlar!" dedi.

Yarışın ardından epey öfkeli olduğu görülen Hamilton, yarış esnasında da takıma sinirlenmiş ve kendisini pite almama kararını sorgulamıştı.

Bu radyo mesajlarına açıklık getiren Hamilton, "Max ile yeniden şampiyonluk savaşı vermek için can atıyorum, ancak o gün henüz gelmedi." diyerek söylediklerinin hayal kırıklığından kaynaklandığını belirtti.

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