Jos Verstappen: "Max'in yeni takım arkadaşı Perez veya Hulkenberg olabilir"

Red Bull'da Max Verstappen bitirdiği tüm yarışlarda podyuma çıkma istatistiğini sürdürürken, Alex Albon sadece bir podyum aldı ve şampiyonada oldukça geride kaldı.

Albon zaman zaman iyi performans sergilese de beklenen patlamayı henüz yapamadı ve koltuğu sallantıda.

Koltuğu için iki ana aday bulunuyor ve bunlar Sergio Perez ile Nico Hulkenberg.

Max'in babası Jos, oğlunun hızlı bir takım arkadaşına sahip olması gerektiğini söyledi ve üç ismin öne çıktığını söyledi.

Jos, "Imola'da Max'in güçlü bir takım arkadaşı olsaydı, yarış tamamen farklı olabilirdi."

"Başlangıçtan sonra birisi Hamilton'a baskı uygulasaydı ve daha erken pit stop yapsaydı, Lewis ona cevap vermek ve lastikleri daha erken değiştirmek zorunda kalacaktı. Her halükarda daha fazla fırsat olacaktı."

"Max'in takım arkadaşı kim olacak? Hepimiz seçenekleri biliyoruz. Albon, Perez veya Hulkenberg. Görünüşe göre, bu üçünden biri olacak."

"Max, erken bir pit stop yaptı ve Valtteri bir sonraki turda pite gelerek ona yanıt verdi. Hamilton bir strateji seçebilmenin avantajını kullandı. Onunla mücadele eden kimse yoktu."

"Max'in güçlü bir takım arkadaşı olsaydı ve Lewis'le mücadele edebilseydi, o zaman işler farklı olabilirdi." dedi.