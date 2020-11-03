Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
31 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
38 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Jos Verstappen: "Max'in yeni takım arkadaşı Perez veya Hulkenberg olabilir"

paylaşım
yorumlar
Jos Verstappen: "Max'in yeni takım arkadaşı Perez veya Hulkenberg olabilir"
Ekleyen:
, Editör

Max Verstappen'in babası Jos, oğlunun Red Bull'da yeni bir takım arkadaşına ihtiyacı olduğunu ve adaylar arasında Sergio Perez ile Nico Hulkenberg'in de bulunduğunu belirtti.

Red Bull'da Max Verstappen bitirdiği tüm yarışlarda podyuma çıkma istatistiğini sürdürürken, Alex Albon sadece bir podyum aldı ve şampiyonada oldukça geride kaldı.

Albon zaman zaman iyi performans sergilese de beklenen patlamayı henüz yapamadı ve koltuğu sallantıda.

Koltuğu için iki ana aday bulunuyor ve bunlar Sergio Perez ile Nico Hulkenberg.

Max'in babası Jos, oğlunun hızlı bir takım arkadaşına sahip olması gerektiğini söyledi ve üç ismin öne çıktığını söyledi.

Jos, "Imola'da Max'in güçlü bir takım arkadaşı olsaydı, yarış tamamen farklı olabilirdi."

"Başlangıçtan sonra birisi Hamilton'a baskı uygulasaydı ve daha erken pit stop yapsaydı, Lewis ona cevap vermek ve lastikleri daha erken değiştirmek zorunda kalacaktı. Her halükarda daha fazla fırsat olacaktı."

"Max'in takım arkadaşı kim olacak? Hepimiz seçenekleri biliyoruz. Albon, Perez veya Hulkenberg. Görünüşe göre, bu üçünden biri olacak."

"Max, erken bir pit stop yaptı ve Valtteri bir sonraki turda pite gelerek ona yanıt verdi. Hamilton bir strateji seçebilmenin avantajını kullandı. Onunla mücadele eden kimse yoktu."

"Max'in güçlü bir takım arkadaşı olsaydı ve Lewis'le mücadele edebilseydi, o zaman işler farklı olabilirdi." dedi.

 
Seidl: "Takım bu yıl iyi bir ilerleme kaydetti"

Önceki haber

Seidl: "Takım bu yıl iyi bir ilerleme kaydetti"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Jos Verstappen: "Max'in yeni takım arkadaşı Perez veya Hulkenberg olabilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Jos Verstappen: "Max'in yeni takım arkadaşı Perez veya Hulkenberg olabilir"

Vettel: "Sıralama temposunda sorun yaşıyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Sıralama temposunda sorun yaşıyorum"

Ricciardo, Hamilton'ı "shoey" jesti için övdü
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Hamilton'ı "shoey" jesti için övdü

Seidl: "Takım bu yıl iyi bir ilerleme kaydetti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Takım bu yıl iyi bir ilerleme kaydetti"

Emilia-Romagna GP: Pilot performans puanları
Formula 1 Formula 1 / En iyiler listesi

Emilia-Romagna GP: Pilot performans puanları

Racing Point, Perez'i pite alma çağrısını savundu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point, Perez'i pite alma çağrısını savundu

Mercedes, Bottas'ın aracındaki sensörlere inanmamış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Bottas'ın aracındaki sensörlere inanmamış

"Albon sezon sonunda F1'den ayrılabilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Albon sezon sonunda F1'den ayrılabilir"

Son Haberler

Jos Verstappen: "Max'in yeni takım arkadaşı Perez veya Hulkenberg olabilir"
F1 Formula 1 / Son dakika

Jos Verstappen: "Max'in yeni takım arkadaşı Perez veya Hulkenberg olabilir"

Seidl: "Takım bu yıl iyi bir ilerleme kaydetti"
F1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: "Takım bu yıl iyi bir ilerleme kaydetti"

Red Bull, Imola'da yine en hızlı pit stopu yaptı
F1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Imola'da yine en hızlı pit stopu yaptı

Emilia-Romagna GP: Pilot performans puanları
F1 Formula 1 / En iyiler listesi

Emilia-Romagna GP: Pilot performans puanları

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Jos Verstappen: "Max'in yeni takım arkadaşı Perez veya Hulkenberg olabilir"

1s
2
Formula 1

Vettel: "Sıralama temposunda sorun yaşıyorum"

3
Formula 1

Ricciardo, Hamilton'ı "shoey" jesti için övdü

4
Formula 1

Seidl: "Takım bu yıl iyi bir ilerleme kaydetti"

1s
5
Formula 1

Emilia-Romagna GP: Pilot performans puanları

Son Haberler

Jos Verstappen: "Max'in yeni takım arkadaşı Perez veya Hulkenberg olabilir"
F1

Jos Verstappen: "Max'in yeni takım arkadaşı Perez veya Hulkenberg olabilir"

Seidl: "Takım bu yıl iyi bir ilerleme kaydetti"
F1

Seidl: "Takım bu yıl iyi bir ilerleme kaydetti"

Red Bull, Imola'da yine en hızlı pit stopu yaptı
F1

Red Bull, Imola'da yine en hızlı pit stopu yaptı

Emilia-Romagna GP: Pilot performans puanları
F1

Emilia-Romagna GP: Pilot performans puanları

Vettel: "Sıralama temposunda sorun yaşıyorum"
F1

Vettel: "Sıralama temposunda sorun yaşıyorum"

Son Videolar

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor? 07:22
Formula 1

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor?

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler 06:56
Formula 1

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar 05:33
Formula 1

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP 19:08
Formula 1

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.