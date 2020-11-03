Jos Verstappen, Max'in yanına "güçlü bir takım arkadaşı" istiyor

Geçen yıl Toro Rosso ile F1'de yarışmaya başlayan ve sezon ortasında Red Bull'a katılan Alex Albon, büyük bir baskıyla karşı karşıya.

24 yaşındaki sürücü, Imola'daki son yarışta kaza yaparak yarış dışı kaldı ve koltuğu ciddi şekilde sallantıda.

Jos Verstappen geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklamada, Max'in takım arkadaşı olması için üç ana adayın bulunduğunu belirtmişti. Bu isimler Albon, Sergio Perez ve Nico Hulkenberg'di.

Pazartesi akşamı Ziggo Sport'taki Peptalk'a konuşan Jos, Red Bull'un Albon yerine daha güçlü bir pilot bulması gerektiğini belirtti.

Jos şöyle dedi: "Şu anda durumun yeterince iyi gittiğini düşünmüyorum. Bakın, Max'in güçlü bir takım arkadaşına ihtiyacı var. Eğer durum böyle olsaydı, Imola yarışı tamamen farklı şekilde giderdi."

"Eğer Imola gibi bir yarışta Max'in takım arkadaşı Hamilton'ın arkasında olsaydı, o zaman o takım arkadaşı daha erken pite gelebilirdi. Bu da Hamilton'un pite olması gerekenden daha önce girmesi ve kartların farklı şekilde oynanması anlamına gelirdi."

"Bu yüzden Max'in yanında iyi bir takım arkadaşının olması çok önemli. "

"Sadece taktiksel anlamda değil, pek çok konuda önemli. İyi bir takım arkadaşınız varsa, antrenmanda daha fazla veri elde edersiniz. Farklı yönlere giden iki sürücünüz varsa, bu daha fazla veri sağlar."

Jos ayrıca kimi istediği sorusuna net bir yanıt vermese de, tercihinin tıpkı Max gibi Hulkenberg'den yana olacağını ima etti.

Ayrıca Jos, Mercedes'in mevcut formu göz önüne alındığında 2021 için temkinli kalmayı seçti.

Jos, “Önümüzdeki yıl yeni fırsatlar olacak, ancak aracın ve motorun geliştirilmesi gerekiyor. Önümüzdeki sezon, şimdiki motordan daha iyi olan yeni bir motor olacak, yani bu olumlu bir haber. Ancak rakiplerimiz yerinde saymıyor."

“Yeni aracı alana kadar beklememiz gerekecek. Fakat bu yıl bizim için zor bir sezon oluyor. Dört kez yarış dışı kaldık, üçü İtalya'da, biri Avusturya'da."

"Ancak rakiplerimize yaklaştığımızın farkındayız. Son yarış heyecan vericiydi, umarım gelecek yıl daha iyi bir aracımız olur. Bu sayede Max şampiyonluk için savaşabilir." dedi.