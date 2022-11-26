Jos Verstappen: “Max’in şampiyonluğu kazanması yarışma heyecanını azalttı”

Haberi dinle

Verstappen, 2022’de güçlü bir yıl geçirerek sezon bitimine dört yarış kala Japonya Grand Prix’sinde şampiyonluğunu ilan etti. Ayrıca Red Bull pilotu, 22 yarışın 15’ini kazanarak bir sezonda en çok galibiyet alma rekorunu kırarak tarihe geçti.

Jos Verstappen, oğlunun 2. sampiyonluğunu erken kazanmasının sezonun devamındaki heyecanını azalttığını söyledi ve artık Hollandalı pilotun biraz daha rahatladığından bahsetti.

Viaplay’e verdiği demeçte Jos, “Şampiyonluğu kazandıktan sonra üzerinde baskı kalmıyor ve [yarışmak] daha az heyecan verici oluyor.”

“Bence Max için bu galibiyetlerle rekoru kırmak önemliydi. Bence en önemli şey buydu.” yorumlarında bulundu.

Verstappen’in son 11 yarışın 9’unu kazanmasıyla Red Bull, sezonun ikinci yarısında yenilmez olduklarını gösterdi.

Fakat Ferrari ve Mercedes önümüzdeki sezon arayı kapatıp daha rekabetçi bir performans ortaya koymak için tüm kaynaklarını kullanıyor. Jos Verstappen, daha yakın bir mücelenin önümüzdeki sezonu daha keyifli kılacağını düşünüyor.

Jos, “Dürüst olmak gerekirse bence seneye [mücadele] daha yakın olacak. Kuralların amacı da bu ve bununla bir sorunum yok.”

“Pist üzerinde iyi mücadeleler ve son ana kadar süren bir şampiyonluk savaşı harika olur.” dedi.

Verstappen, Abu Dhabi yarışıyla birlikte şampiyonayı ikinci sırada bitiren Ferrari pilotu Charles Leclerc’den 146 puan önde sezonu tamamlamış oldu. Red Bull’un sezonun ilk üç yarışının ikisinde finiş göremediği düşünüldüğünde Hollandalı pilot, takımın yeniden ivme kazanmayı başarmasından ne kadar mutlu olduğunu da dile getirdi.

Planet F1’e verdiği röportajda Max Verstappen, “Harika bir takım çalışmasıydı. Özellikle sezona zor bir başlangıç yaptığımız düşünüldüğünde durumu tersine çevirmek çok güzeldi.”

“Bu takımın bir parçası olmak gerçekten keyifli. Çok eğleniyoruz. Tabii ki performansa odaklanıyoruz ama aynı zamanda anın tadını çıkarmanız da gerekiyor."

“Bence bunu kesinlikle yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki seneye odaklanıyoruz ve daha iyi yapacağımızı söylüyoruz. Bundan daha iyisini yapmanın zor olduğunu biliyorum ama her zaman bunu hedeflemeye çalışmanız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images