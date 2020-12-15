Jos Verstappen: "Max'in bu yıl yerine 2021'de kazanmasını tercih ederim"

Max Verstappen, hiç şüphesiz Abu Dhabi GP'nin yıldızıydı ve pole pozisyonundan başladığı yarışı domine ederek kazandı.

Mercedes'e kıyasla çok daha iyi turlar atan Verstappen, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu yılki ikinci zaferini aldı.

Bu, Red Bull'a kışın yapılacak çalışmalar öncesinde destek verecek.

Motorsport.com Hollanda'ya konuşan Max'in babası Jos, oğlunun zaferini şu sözlerle değerlendirdi: "Harikaydı. Belki biraz monoton, ama onları böyle görmeyi tercih ederim. Bu işleri biraz daha kolay hale getiriyor."

"Sıralama turlarında en hızlı zamanı yaptı. 0.020 saniye civarındaydı, ama yine de en iyisiydi. Eğer önden başlıyorsanız her şeyin çok daha kolay hale geldiğini görüyorsunuz."

"Elbette bu hafta sonu çok iyi bir aracımız vardı, bunu yarış esnasında gördünüz. Önden start aldı, sonra Mercedes'in bazı zorluklar yaşadığını gördünüz, geçen yıl burada çok güçlülerdi. Böylece Max yarışı kontrol edebildi ve mükemmel bir iş yaptı."

"Fabrikadaki tüm çalışanların hissiyatı için de son yarışı bu şekilde kazanmak elbette güzel. Bu ekstra bir destek sağlıyor. Ama gelecek yıl ilk yarışı kazanmamızın daha da önemli olduğunu düşünüyorum."

"Bu, rekabet edebileceğiniz bir araca sahip olduğunu gösteriyor. Bu yıl bu konuda biraz sorun yaşadık."