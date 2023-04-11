Jos Verstappen: "Max'i asla istismar etmedim!"
Jos Verstappen, oğlunun başarılı olması için zaman zaman sert davranabildiğini kabul ediyor, ancak istismara varan davranışlar sergilediğini reddediyor.
Kariyeri boyunca her zaman oğlunun yanında olan ve neredeyse her yarışa bizzat katılım göstermeye çalışan Jos Verstappen, tarihin en başarılı pilotlarından birini yetiştirmeyi başardı.
Ancak bu yolda Max'in kolay bir çocukluk geçirdiği söylenemez, nitekim sert kişiliğiyle bilinen Jos'un başarısız sonuçlara tahammül edememesi nedeniyle oğlunu benzin istasyonunda bırakıp eve yürütmesi gibi birçok cezaya tabi tuttuğuna yönelik söylentiler mevcut.
Kolay biri olmadığını kabul eden Jos Verstappen ise asla istismara varan davranışlar sergilemediğinde ısrarcı.
Jos, "Çocuğumu istismar ettiğim için benim kötü bir baba olduğumu söyleyen insanlar var, ben onu asla istismar etmedim!"
"Onu ben yetiştirdim, ona karşı sert davrandım. Benim planım buydu, birçok insan bir sporun en üst seviyesine ulaşmak için neler gerektiğini hayal bile edemez."
"Normalde bu tür konularda konuşmayı seven biri değilim ancak bu size o dönemde herkesin nasıl yaşadığına dair biraz daha fazla fikir veriyor."
"Birlikte çalışması en kolay kişi olmadığımı biliyorum ve Max'e karşı her zaman talepkar oldum. Ama tüm bunlara dayanmayı başardı. Zihinsel olarak her zaman çok güçlüydü." dedi.
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