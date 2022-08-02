Jos Verstappen: "Max'e uzun zamandır tavsiye vermiyorum"

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Eski bir Formula 1 pilotu olan Jos Verstappen, 2021 F1 dünya şampiyonu Max'in gelişiminde kilit rol oynayan isimdi.

Oğlunu küçük yaşlardan itibaren eğiten ve motor sporları dünyasına atılmasını sağlayan Jos, bu tutumu özellikle Verstappen'in kariyerinin ilk yıllarında sürdürdü.

Ancak Hollandalı pilot şimdi spordaki yedinci yılını geride bırakmış durumda ve artık çok büyük bir deneyime sahip.

Macaristan GP sonrası konuşan Jos Verstappen, zamanların en çok podyuma çıkan sekizinci pilotu olan Max'e artık tavsiyede bulunmadığını söyledi.

Jos, "Max'e çok uzun zamandır tavsiye vermiyorum, ona hiçbir şey söylememe gerek yok çünkü o her şeyi zaten çok iyi anlıyor ve yapıyor."

"Macaristan'da mükemmel bir iş çıkardı. Takım da strateji anlamında mükemmeldi."

"Max doğru lastiklerle başladı, doğru zamanda pit stoplar yaptı ve her zamanki gibi hem güzel hem de kolay geçişler yaptı."

"Yarışta aracı çok rekabetçiydi." dedi.