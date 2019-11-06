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Formula 1 / Son dakika

Jos Verstappen: "Max, Hamilton'la dost olmak zorunda değil"

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Jos Verstappen: "Max, Hamilton'la dost olmak zorunda değil"
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
6 Kas 2019 10:25

Jos Verstappen, son zamanlarda Lewis Hamilton'la olan ilişkisi pek de iyi olmayan Max Verstappen'in Britanyalı sürücüyle arkadaş olması gerekmediğini söyledi.

Meksika'daki yarış sonrası Lewis Hamilton, Max Verstappen'in sürüş tarzını eleştirdi ve ardından genç pilot, Hamilton'ın sözlerine yanıt verdi.

İkili arasında Amerika GP'de de bir olay yaşanırken, Jos oğluna bu tür durumlardan uzak kalma ve sadece pist üstünde konuşma tavsiyesinde bulundu.

Jos, "Arkadaş olmak zorunda değil. Max'le bunun hakkında konuştum. Bir dahaki sefere basın önünde böyle tartışma olacağını sanmıyorum. Sadece pist üstünde bir şeyler söylemek zorunda. Sonrasında hakkında bir şeyler denildiğinde hiçbir şey olmamış gibi davranması gerekiyor. Bu mücadeleyi pist üstünde oynamalısınız."

"Dün yarıştan önce Max'in Lewis'in yanında durduğunu gördünüz ve sonrasında konuştular.  Basında birbirlerini eleştirmemeye karar verdiler. Bir şey olursa, kendi aralarında tartışacaklar. Şahsen Lewis'in biraz tehdit altında hissettiğini ve korktuğunu düşünüyorum"

"Max etrafta olduğunda, bir tür savaş pozisyonunda olduklarını görebilirsiniz. Sert bir mücadeleye hazırlanıyor. Max biraz bunu yarattı. Max bunu sadece araç sürerken değil, aynı zamanda basınla olan ilişkisinde de başardı." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al , Max Verstappen Şimdi al
Editör Roy Rijsdijk

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