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Formula 1 / Son dakika

Jos Verstappen: "Max, benim zamanımdaki F1 araçlarına da uyum sağlardı"

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Jos Verstappen: "Max, benim zamanımdaki F1 araçlarına da uyum sağlardı"
Ekleyen:
, Editör

Jos Verstappen oğlu Max’in, kendi dönemindeki F1 araçlarına “iyi uyum göstereceğini” düşünüyor.

Jos, Formula 1 kariyeri boyunca; Benetton, Simtek, Footwork, Tyrrell, Stewart, Arrows ve Minardi takımlarıyla 106 GP’ye katıldı.

Jos’un yarıştığı döneme ait araçların (90’lar ve 2000’lerin başı) şimdikilere kıyasla çok daha farklı makineler olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Atmosferik motorlar büyük bir fark yaratırken, en çok öne çıkan özellikleri daha ‘yabani’ bir karaktere sahip olmalarıydı. Yani şu anki jenerasyona ait araçlar gibi piste sıkıca tutunmuyorlardı.

Jos’un oğlu Max şu anda Formula 1’de büyük bir isim, Red Bull’la birlikte 10 GP kazanmış bir pilot. Fakat Jos, kendi döneminde yarışsalar bile; Max’ın o zamanki F1 araçlarıyla da “uyum sağlayacağını” düşündüğünü söyledi.

Nextgen-Auto.com’un alıntısında Jos, “Daha fizikseldi, kollarınız vs. Daha çok yoruluyordu. O zamanki pilotların daha gergin olduğunu düşünüyorum. Araçla daha çok mücadele ediyorduk çünkü şimdiki kadar dengeli değillerdi.”

“Bizim zamanımızda daha zordu fakat modern F1 araçlarında maruz kalınan G-kuvvetleri de bizimkinden çok daha yüksek. Max’ı bildiğim için benim zamanımdaki araçlara da kolayca adapte olacağını düşünüyorum.”

“Bazen çok sıkıntı yaşıyordum. Brezilya en zoruydu, direksiyonun güç yardımı çalışmıyordu ve saat yönünün tersine bir pistti; çok zorlanmıştım. Boynum yorulduğu için omuzlarım da yoruluyordu...Yarıştan sonra hareket dahi edemedim."

“Evde antrenman yapacak bir cihazım da yoktu. Kendi egzersizlerime güveniyordum ve bunlar, şimdikilerin yaptığı gibi profesyonelce değildi.” dedi.

Max ise daha öncesinde, 2015’teki ilk F1 aracıyla; 2020’de en son yarıştığı RB16 aracı arasında büyük değişimler olduğunu ve bunlara uyum sağlaması gerektiğini söylemişti.

Max, “Şimdiki araçlar bile 2015’te ilk başladığım zamanki araçlardan farklı.”

“Farklılar; sürüş yöntemi de farklı fakat her zaman uyum gösteriyorsunuz.” dedi.

Max şu ana kadar F3’te dahi hiçbir yarışta yorgunluk göstermediğini fakat direksiyonlardaki güç yardımının “çok yardımı dokunduğunu” bildiğini ve şu anki boyun egzersizlerinin de çok fayda sağladığını düşündüğünü söyledi.

Max, “F3’te bile pek zorlandığım olmadı. Fakat tabii ki güç yardımlı direksiyonun çok faydası oluyor, çünkü omuzların üstündeki yükün çoğunu alıyor. Elbette omuzlar yorulduğunda boyun da ağrıyor, bu yüzden yardım sağlıyor.”

“Modern boyun egzersizlerinin de çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bazı insanların boyunlarıyla sorunları oluyor, çok sıkı çalışsalar da; çünkü boyunlarının uzunluğuna ve kafalarının ağırlığına bağlı. Bu bir fark yaratıyor ama şanslıyım ki böyle bir sorunum yok.” diyerek sözlerini tamamladı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Jos Verstappen , Max Verstappen
Takımlar Red Bull Racing
Editör Memet Kağan Bilgili

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