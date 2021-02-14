Jos Verstappen: "Max, 2020'de en iyilerden biri olduğunu kanıtladı"

Max Verstappen, bu yıl spin atıp geriye düştüğü Türkiye GP hariç bitirdiği tüm yarışlarda podyuma çıktı ve iki galibiyet almayı başardı.

Sezonu Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın hemen ardında üçüncü tamamlayan Verstappen'in bu performansı büyük takdir görürken, Jos Verstappen oğlunun sadece iyi bir araca ihtiyacı olduğunu belirtti.

“Abu Dabi sıralama turları oldukça ilginçti ve Max'in iyi bir başlangıç ​​yapmasını umuyordum çünkü Red Bull Racing her zaman iyi başlayamıyor. Ancak yarışta her şey yolunda gitti ve biraz rahatladım."

"Yarış en eğlencelisi değildi, ama hoşuma gitti çünkü oğlum kazandı. Bu sezona geçen yılı bitirdiği gibi başlarsa, şampiyonluk için mücadele etme şansı olacak."

"Max'in bu yıl şampiyonluk için savaşabilmesini umut etmiştik. Ancak birkaç yarışın ardından bu sezondan ne umabileceğimiz belli oldu. Daha iyi olabilirdi ama Max iyi bir performans gösterdi. Sürekli mücadeleye girdi ve en iyilerden biri olduğunu kanıtladı. Ancak şampiyonluğu kazanmak için diğer her şeyin de doğru yapılması gerekiyor."

"Max başından beri yavaş bir araca sahipti. Red Bull Racing ona daha hızlı bir araç vermeli. Max oldukça güçlü bir pilot haline geldi ve ilerlemeye devam ediyor. Şimdi sadece bunu kanıtlayabileceği bir araca ihtiyacı var. Red Bull da zayıf olduğu alanları biliyor ve bunun üzerinde çalışıyor." dedi.