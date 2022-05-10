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Jos Verstappen, Leclerc'in Max'i geçeceğini düşünmüş

Max Verstappen'in babası Jos Verstappen, oğlunun güvenlik aracı sonrası yerini korumasını beklemediğini ancak Hollandalı pilotun bir kez daha gücünü gösterdiğini söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Jos Verstappen, Leclerc'in Max'i geçeceğini düşünmüş
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Florida'daki yarış hafta sonu Max Verstappen için pek iyi başlamadı çünkü vites kutusu değişimi ve sonrasında yaşadığı teknik sorunlar, Hollandalı pilotun cuma günü sadece 15 tur atabildiği anlamına geliyordu.

Verstappen, Miami gibi yeni ve zorlu bir pistte böyle sorunlarla karşılaştığı için karamsardı ancak durumu toparlayıp, pazar günü mutlu sona ulaştı.

Jos Verstappen, hafta sonuyla alakalı şöyle dedi: "Miami yarışının sonucu Max için çılgınca. Hafta sonu kendisi için pek iyi başlamasa da yarış esnasında yine çok güçlüydü."

"Cuma günü yaşadığı sorunlar çok az antrenman yapmasına neden oldu ve bunun gibi yeni bir cadde pistinde bu zamana ihtiyacınız var. Neden biraz sinirlendiğini anlayabiliyordum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Sıralama turlarında yaptığı hata biraz sinir bozucuydu ancak böyle şeyler olabilir. Pisti yeterince bilememesi ona yardım etmedi."

"Yarışa gelirsek, güvenlik aracının piste girdiği son kısım epey heyecanlıydı. Max belli bir süreliğine zorlandı, araçla boğuştuğunu görebiliyordunuz. Fakat o, böyle anlarda tam olarak ne yapması gerektiğini bilir."

"Aslına bakarsak Charles Leclerc'in geçmesini bekliyordum çünkü DRS bölgeleri nedeniyle farkı açmak zordu. Neyse ki Max liderliğini korudu. O, kaya gibi sert bir yarışçı."

Jos, artık dayanıklılık sorunu yaşamamalarını umuyor.

"Üst üste iki galibiyetin ardından Leclerc ile arada hâlâ 19 puan var. Durum her iki yöne de gelişebilir ancak sebep ne olursa olsun yarış dışı kalamazsınız."

"Red Bull'un dayanıklılığı iyiyse, Max'in güçlü bir sezon geçireceğini ve Leclerc'le arasında heyecan verici bir savaş olacağını düşünüyorum."

"O zaman asıl soru, hangi takımın aracı daha iyi geliştireceği ve hangi güncellemelerin en iyi şekilde çalışacağı olacak."

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