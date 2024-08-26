Jos Verstappen: "Horner takımı yeniden toparlarsa şaşırırım"

Zandvoort yarışını ikinci sırada tamamlayan Max Verstappen, 2020'den bu yana ilk kez beş yarış üst üste kazanamadı.

Eski Formula 1 pilotu ve Max'in babası Jos Verstappen, Red Bull Racing'in düşüşünden takım yönetimini sorumlu tutuyor.

Jos, Christian Horner'ı çok geç olmadan durumu düzeltmeye çağırıyor.

Bild'e konuşan Jos şöyle dedi: “20 saniyeyi aşkın bir farkla geride kalmak büyük bir hayal kırıklığı. Fakat takım eski versiyon araca döndüğü için böyle bir sonuç şaşırtıcı değil."

"Bu, takımın bazı yanlış kararlar aldığını gösteriyor."

"Aynaya bakmalı ve hata yaptıklarını kabul etmeliler. Eğer çok geç değilse, kendilerine sorular sormaya başlamalarının zamanı geldi."

"Takımdaki iyi isimler ayrılıyor. Max araçtan memnun olmadığı için olanlar gerçekten hoşuma gitmiyor."

"Horner takımı tekrar doğru yola sokmak zorunda fakat bunu başarırsa şaşıracağım."

"Bunun gerçekleşmesi için çok şey olması ve takımdaki atmosferin tamamen değişmesi gerekiyor.”