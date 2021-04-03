Jos Verstappen, Hamilton'ın üçüncü kez pite girmesini beklemiş

Geçen hafta gerçekleştirilen tüm antrenman seanslarını ve sıralama turlarını zirvede tamamlayan Verstappen, Bahreyn'de en hızlı isimdi. Ancak zafere ulaşan isim yine Lewis Hamilton oldu.

Son dünya şampiyonu, Mercedes'in akıllı stratejisiyle beraber liderliği aldı ve pist üstünde iyi bir performans göstererek, Verstappen'in 0.7 saniye önünde galibiyete uzandı.

Mercedes, nispeten erken pit stoplar yaptı ve Verstappen'e kıyasla avantaj elde etti.

Ziggo Sport'un Formula 1 Cafe programında konuşan Jos Verstappen, stratejik anlamda yeterince iyi olmadıklarını belirtti.

Jos, "Açıkçası berbattı. kazanabilecek bir aracımız vardı, herkes bunu gördü. Sadece Mercedes stratejik anlamda Bahreyn'de çok iyi bir iş yaptı."

"Herkes Hamilton'un üç pit stoplu bir strateji deneyeceğini düşündü, biz de öyle düşünüyorduk."

“İkinci sıradaysanız, uzun bir üçüncü bölüm geçirme riskini alabilirsiniz. Çünkü bunu yapmazsanız, ikinci olacağınızdan eminsiniz."

"Eğer işe yaramazsa da, yine ikinci olacaktı, çünkü Bottas yetişemezdi ve Perez de arkada değildi." dedi.

Jos, ilk yarışın ardından mutlu olmasalar da, durumun olumlu olduğunu kabul ediyor.

"Bu yılki en iyi şeylerden biri, bir sonraki yarışta yine zafer için yarışabiliyor olmamız. Aslında son yıllarda bu pozisyonda hiç olmadık."

“Ayrıca uyumuyoruz. Biz de uyanık durumdayız ve gelişim açısından başka nelerin hazırlandığını biliyorum. Hazırız ve çok heyecanlı bir yıl olacağından eminim."