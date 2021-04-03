Jos Verstappen, Hamilton'ın üçüncü kez pite girmesini beklemiş

Ge\u00e7en hafta ger\u00e7ekle\u015ftirilen t\u00fcm antrenman seanslar\u0131n\u0131 ve s\u0131ralama turlar\u0131n\u0131 zirvede tamamlayan Verstappen, Bahreyn'de en h\u0131zl\u0131 isimdi. Ancak zafere ula\u015fan isim yine Lewis Hamilton oldu.\nSon d\u00fcnya \u015fampiyonu, Mercedes'in ak\u0131ll\u0131 stratejisiyle beraber liderli\u011fi ald\u0131 ve pist \u00fcst\u00fcnde iyi bir performans g\u00f6stererek, Verstappen'in 0.7 saniye \u00f6n\u00fcnde galibiyete uzand\u0131.\nMercedes, nispeten erken pit stoplar yapt\u0131 ve Verstappen'e k\u0131yasla avantaj elde etti.\nZiggo Sport'un Formula 1 Cafe program\u0131nda konu\u015fan Jos Verstappen, stratejik anlamda yeterince iyi olmad\u0131klar\u0131n\u0131 belirtti.\nJos, "A\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131 berbatt\u0131. kazanabilecek bir arac\u0131m\u0131z vard\u0131, herkes bunu g\u00f6rd\u00fc. Sadece Mercedes stratejik anlamda Bahreyn'de \u00e7ok iyi bir i\u015f yapt\u0131."\n"Herkes Hamilton'un \u00fc\u00e7 pit stoplu bir strateji deneyece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc, biz de \u00f6yle d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorduk."\n\u201c\u0130kinci s\u0131radaysan\u0131z, uzun bir \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc b\u00f6l\u00fcm ge\u00e7irme riskini alabilirsiniz. \u00c7\u00fcnk\u00fc bunu yapmazsan\u0131z, ikinci olaca\u011f\u0131n\u0131zdan eminsiniz."\n"E\u011fer i\u015fe yaramazsa da, yine ikinci olacakt\u0131, \u00e7\u00fcnk\u00fc Bottas yeti\u015femezdi ve Perez de arkada de\u011fildi." dedi.\nJos, ilk yar\u0131\u015f\u0131n ard\u0131ndan mutlu olmasalar da, durumun olumlu oldu\u011funu kabul ediyor.\n"Bu y\u0131lki en iyi \u015feylerden biri, bir sonraki yar\u0131\u015fta yine zafer i\u00e7in yar\u0131\u015fabiliyor olmam\u0131z. Asl\u0131nda son y\u0131llarda bu pozisyonda hi\u00e7 olmad\u0131k."\n\u201cAyr\u0131ca uyumuyoruz. Biz de uyan\u0131k durumday\u0131z ve geli\u015fim a\u00e7\u0131s\u0131ndan ba\u015fka nelerin haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131n\u0131 biliyorum. Haz\u0131r\u0131z ve \u00e7ok heyecanl\u0131 bir y\u0131l olaca\u011f\u0131ndan eminim."